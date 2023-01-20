Doktorun parmağını kırdı öne sürülen hasta yakını tutuklandı

Çocuğunu tedavi için götürdüğü Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor Çağla Arukan'ın parmağını kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye götürülen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çocuğuyla dün akşam Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden A.K, kendisini yanlış yönlendirdiğini öne sürdüğü doktor Çağla Arukan'ın elindeki evrakı şiddetle almak istemiş, bu sırada Arukan'ın sağ el ikinci parmağı kırılmıştı.

Olayın ardından Arukan darp raporu alırken, A.K. gözaltına alınmıştı.

