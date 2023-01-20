İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2023 Cuma / 28 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8065
  • EURO
    20,407
  • ALTIN
    1167.46
  • BIST100
    5502.58
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Doktorun parmağını kırdı öne sürülen hasta yakını tutuklandı
Güncel

Doktorun parmağını kırdı öne sürülen hasta yakını tutuklandı

Gaziosmanpaşa'da bir doktorun parmağının kırılmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını tutuklandı.

AA20 Ocak 2023 Cuma 11:21 - Güncelleme:
Doktorun parmağını kırdı öne sürülen hasta yakını tutuklandı
ABONE OL

Çocuğunu tedavi için götürdüğü Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor Çağla Arukan'ın parmağını kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye götürülen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çocuğuyla dün akşam Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden A.K, kendisini yanlış yönlendirdiğini öne sürdüğü doktor Çağla Arukan'ın elindeki evrakı şiddetle almak istemiş, bu sırada Arukan'ın sağ el ikinci parmağı kırılmıştı.

Olayın ardından Arukan darp raporu alırken, A.K. gözaltına alınmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.