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Dolabın arkasındaki gizli bölmede yakalandı

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan kişi, mutfak dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 15:42 - Güncelleme:
Dolabın arkasındaki gizli bölmede yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya aracılığıyla ürün satan 10 kişiyi ödemeyi sahte altında yaparak 210 bin lira dolandırdığı öne sürülen T.S'nin (23) bulunduğu evi tespit etti.

Evine operasyon düzenlenen T.S, mutfak dolabının arkasına yaptığı gizli bölmede yakalandı.

Bu kişi hakkında ayrıca "kasten öldürme" ve "hırsızlık" suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

T.S, polis ve adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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