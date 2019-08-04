Dolar düşüşünü üçüncü aya taşıdı

Küresel piyasalarda artan belirsizlikler ve ticaret savaşlarının neden olduğu deflasyonist ortam, özellikle ABD Merkez Bankasını (Fed) güvercin bir tutuma yönlendirirken, dolar/TL’deki değer kaybının üçüncü aya taşınmasında da önemli bir rol oynadı. Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanının görevden alınmasına rağmen, İstanbul seçimleri sonrası hakim olan sakin havanın ve piyasalardaki güvercin tutumun, dolar/TL’de olası yukarı yönlü bir hareketi önlediğini ifade etti. Temmuzda gerçekleşen S-400 teslimatının ardından ABD ile yaşanması beklenen olası gerginliğin ortadan kalkması ve yaptırım kararının ertelenmesi TL’de yaşanabilecek değer kaybının önüne geçti. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de gerçekleştirdiği doğal gaz arama faaliyetleri sebebiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından alınan yaptırım kararlarının TL üzerinde etkisi de sınırlı oldu.

TURİZM RAKAMI ÖNEMLİ

Takip eden günlerde Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasına rağmen, açıklamada kullanılan yumuşak dil, TL’de yaşanan kayıpları minimize etti. ABD’de tutuklu bulunan Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın serbest bırakılması da siyasi riskleri yumuşatan bir başka unsur oldu. TCMB’nin 25 temmuzda politika faizini 425 baz puan indirmesine rağmen Avrupa Merkez Bankasının (ECB) aynı gün verdiği aşırı güvercin mesajlar ile piyasalar sakin bir geçiş sürecine sahne oldu.Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova “Yenilenen İstanbul seçimleri ve ortaya çıkan siyasi sonuçların merkezi hükümet tarafından olgunlukla karşılanması, Türkiye’nin iç siyasi riskini ortadan kaldırdı” dedi. AA Finans Analisti Cüneyt Paksoy da seçim sürecinin sona ermesinin, görece pozitif makro verilerin ve düşen iç talebe rağmen ihracat-turizm tarafında korunan pozitif ivmenin, TL’nin dolar karşısındaki performansını etkileyen önemli unsurlardan olduğunu söyledi.

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