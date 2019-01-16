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Dolar kuru 5,36'ya geriledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle oluştu

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                               SALI              ÇARŞAMBA            
                           Alış     Satış    Alış       Satış    
ABD Doları       5,4430   5,4440   5,3620     5,3630   
Avro             6,2260   6,2270   6,1160     6,1170   
Sterlin          6,9790   7,0150   6,8870     6,9220   
İsviçre Frangı   5,5160   5,5440   5,4160     5,4440   
ANKARA                                                 
ABD Doları       5,4150   5,4750   5,3400     5,4000   
Avro             6,1850   6,2550   6,0800     6,1500   
Sterlin          6,9080   7,0550   6,8030     6,9660   
 

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