Dolar kuru 5,36'ya geriledi
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle oluştu
- AA
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 5,4430 5,4440 5,3620 5,3630
Avro 6,2260 6,2270 6,1160 6,1170
Sterlin 6,9790 7,0150 6,8870 6,9220
İsviçre Frangı 5,5160 5,5440 5,4160 5,4440
ANKARA
ABD Doları 5,4150 5,4750 5,3400 5,4000
Avro 6,1850 6,2550 6,0800 6,1500
Sterlin 6,9080 7,0550 6,8030 6,9660
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.