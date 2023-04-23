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Dolmabahçe'de 21 pare top atışı... TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İstanbul Boğazı geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamladı.

AA23 Nisan 2023 Pazar 10:05 - Güncelleme:
Dolmabahçe'de 21 pare top atışı... TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "avara" komutunun ardından Sarayburnu Limanı'ndan ayrılan TCG Anadolu, Dolmabahçe Çalışma Ofisi açıklarına geldi.

Burada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlayan TCG Anadolu, 21 pare top atışı ve çimariva gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu sırada eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle ziyarete gelen depremzede çocuklar da eşlik etti.

Boğaz geçişi sırasında TCG Anadolu'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile kuvvet komutanları da yer aldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçak ve helikopterler de geçişe eşlik etti.

TCG Anadolu, vatandaşları selamlayarak İstanbul Boğazı geçişi seyrini sürdürüyor.

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