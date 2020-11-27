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Dolmabahçe'de önemli görüşme! TÜSİAD üyeleriyle bir araya geldiler

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi.

DHA27 Kasım 2020 Cuma 10:25 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 10:25
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, iş dünyası ile görüşmelerine bugün başladı. İki bakan, Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde TÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi.

YARIN DA TOBB İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEK

TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Bakan Elvan ve Bakan Gül, yarın ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile görüşme gerçekleştirilecek. TOBB ile yapılacak görüşmeye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katılacağı öğrenildi. Toplantılar önümüzdeki günlerde iş dünyasının diğer temsilcileri ve STK'lar ile devam edecek.

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