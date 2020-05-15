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Domates yüklü kamyon devrildi, sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen domates yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

AA15 Mayıs 2020 Cuma 10:38 - Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 10:38
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Alınan bilgiye göre, Halil Saday (26) yönetimindeki domates yüklü 33 BTY 79 plakalı kamyon, 10 Temmuz Caddesi üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Saday, bölgeye gelen polis ve 112 Acil Servis ekiplerince araçtan çıkarılarak Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilen Saday, burada yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle etrafa saçılan domatesler belediye ekipleri tarafından toplandı.

Öte yandan, bölgedeki bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde ise devrilen kamyonun sürüklenme anı görünüyor.

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