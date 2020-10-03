Domuz avında kahreden kaza! 16 yaşında katil oldu

DHA 03 Ekim 2020 Cumartesi 13:14 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 13:14

Olay, gece yarısı Orhaneli ilçesi Akalan Mahallesi’nde meydana geldi. S.A., arkadaşı Oğuzhan Ateş ile domuz avı için ormanlık alana gitti. 2 arkadaş, farklı noktalardaki çalıların arasına saklanarak, beklemeye başladı. İddiaya göre S.A., çalılıklardan gelen sesi domuz sesi zannederek, av tüfeğini ateşledi. Ardından ateş ettiği noktaya giden S.A., Oğuzhan Ateş’i kanlar içinde vurdu. Kazara arkadaşını vurduğunu anlayan S.A.’nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Oğuzhan Ateş’in hayatını kaybettiğini belirledi. S.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Ateş’in cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.