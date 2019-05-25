Donanma Gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
Deniz Kurdu-2019 tatbikatına katılan donanma gemileri İstanbul Boğazı'na girdi. İstanbul Boğazı'na giriş yapan 4 donanma gemisi havadan görüntülendi.
- İHA
Deniz Kurdu- 2019 tatbikatına katılan donanma gemileri Karadeniz'den dönüşe geçti. TCG Bandırma (Burak Sınıfı Korvet), TCG Mızrak (Kılıç Sınıfı Hücümbot), TCG Atak (Kılıç-2 Sınıfı Hücümbot) ve TCG Kılıç (Kılıç Sınıfı Hücümbot) isimli 4 donanma gemisi bugün sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Boğaz'a giriş yapan gemiler havadan görüntülendi.
Donan gemileri geçiş sırasında, bir bahriye geleneği olarak Beşiktaş önlerinde Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni Çimariva ile selamlayacak.
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