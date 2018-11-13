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Dondurma müzesini gördünüz mü?

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Dondurma Müzesi ziyaretçilerini bekliyor.

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Maraş Dondurmasının tanıtımının artırılması, bu sayede pazardan aldığı pay oranına katkıda bulunmayı hedefleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi,  Kahramanmaraş'ın gastronomi alanındaki en önemli markası olan Maraş Dondurmasının şehrin turizmine ve turizm gelirine katkıda bulunacak Dondurma Müzesi’ni şehrimize kazandırdı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un vizyon projelerinden biri olan Dondurma Vadisi projesinin bir ayağını oluşturan Dondurma Müzesi 1. Proje olarak göze çarparken ikinci proje olarak ta Tematik Dondurma Parkı yer alıyor.

Şehrin simgesi olan Maraş dondurması ile projelere devam edileceğini belirten Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, dondurma müzesi ve dondurma parkının ardından Dondurma Akademisi, Ür-Ge ve Koordinasyon Merkezi'nin kurulacağının müjdesini verdi.
Maraş Dondurması’nın yapılış serüveninin anlatıldığı Dondurma Müzesi’nde dondurmanın üretiminden satışına kadar olan evreler ayrı ayrı anlatılıyor.

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