Döner dürümden uyuşturucu çıktı
Antalya'da, elindeki döner dürümden bir miktar eroin çıkan şüpheli gözaltına alındı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şehirlerarası otobüs terminalinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Kente otobüsle gelen yolculardan M.A.K'nin, elindeki döner dürümün içine saklanmış bir miktar eroin ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alındı.
Bir diğer operasyonda ise evlerine kurdukları düzenekle uyuşturucu yapımında kullanılan bitki yetiştirdikleri öne sürülen K.C.Y, İ.D. ve S.C. yakalandı.
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