Döviz kurları haftayı bu fiyatlarda tamamladı
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin fiyatları şöyle oluştu
- AA
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 5,4400 5,4410 5,4830 5,4840
Euro 6,2650 6,2660 6,3180 6,3190
Sterlin 6,9270 6,9610 6,9990 7,0340
İsviçre Frangı 5,5400 5,5690 5,5590 5,5870
ANKARA
ABD Doları 5,4100 5,4700 5,4450 5,5050
Euro 6,2350 6,3000 6,2700 6,3400
Sterlin 6,8450 7,0070 6,9080 7,0820
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