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Döviz kurları haftayı bu fiyatlarda tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin fiyatları şöyle oluştu

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                             PERŞEMBE                  CUMA           
  
                          Alış       Satış                Alış     Satış    
ABD Doları       5,4400   5,4410           5,4830   5,4840   
Euro                 6,2650    6,2660           6,3180   6,3190   
Sterlin              6,9270    6,9610           6,9990   7,0340   
İsviçre Frangı   5,5400     5,5690          5,5590   5,5870   
 
ANKARA 
                                               
ABD Doları       5,4100     5,4700           5,4450   5,5050   
Euro                  6,2350     6,3000          6,2700   6,3400   
Sterlin                 6,8450     7,0070         6,9080   7,0820   
 

FETÖ´cü Kanter ABD medyasına Türkiye karşıtı açıklamalarda bulundu

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