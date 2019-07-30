Down sendromlu Musa çocuklara İslam’ı anlatıyor

Mersin'de Kura’n-ı okumayı öğrendikten sonra babasının imamlık yaptığı caminin cemaati tarafından müezzin olarak görevlendirilen 15 yaşındaki down sendromlu Musa Alan, yaz Kuran kursundaki yaşıtlarına İslamiyet’i anlatıyor. Merkez Eğriçam Mahallesi’ndeki Kumluk Camii’nde imamlık yapan babası Mahfuz Alan’dan etkilenen 8. sınıf öğrencisi Musa, aldığı bir yıllık eğitimle Kuran okumayı öğrendi. Babası ile sık sık gittiği camide cemaatin takdiri toplayan Musa, bir süre sonra müezzinlik yapmaya, ezan okuyup kamet getirmeye başladı. Caminin yeni müezzini olarak vakit namazlarında cemaatin arasındaki yerini alan Musa, kendisini Ankara’da kabul eden Başkan Erdoğan ile buluşma imkanı da buldu.

ONLARI ÇOK SEVİYORUM

Musa, Kuran kursunda yaşıtlarına İslam’ı anlatıyor. Arkadaşları ile birlikte güzel bir ortam oluşturduklarını belirten Musa Alan “Kuran okuyoruz, namazı anlatıyoruz, peygamberimizi anlatıyorum, çocuklara ders veriyorum. Bugün namazı anlattım, Kuran okudum, Duha Suresi’ni okudum, Yasin Suresi’ni okudum. Öğrencilerim beni çok seviyor, ben de onları çok seviyorum” dedi. Babası Mahfuz Alan ise Musa’nın aldığı dini eğitimle birçok insana örnek olduğunu belirterek “Musa camimize gelen bütün çocuklarımıza örnek oldu. Onlara Kur’an dersi veriyor, namazın önemini anlatıyor ve en önemlisi birbirlerini seviyorlar. İyi bir arkadaşlık kuruldu” diye konuştu.