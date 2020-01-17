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Doya Doya Moda elenen isim kim? Doya Doya Moda 17 Ocak birincisi kim

Doya Doya Moda elenen isim kim? Doya Doya Moda 17 Ocak birincisi kim oldu? gibi soruların yanıtları tüm Doya Doya Moda takipçileri tarafından merak ediliyor. Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Doya Doya Moda'da 42 beden ve üzeri 7 yarışmacı günün en iyi kombinini yapmak için birbirleri ile yarışıyorlar. Doya Doya Moda'nın jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez oturuyor. Doya Doya Moda finali hakkında tüm detaylar haberimizde..

17.01.2020  13:10 - Güncelleme: 17.01.2020  13:10

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Doya Doya Moda elenen isim kim? Doya Doya Moda 17 Ocak birincisi kim oldu? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Doya Doya Moda'da 42 beden ve üzeri 7 yarışmacı günün en iyi kombinini yapmak için birbirleri ile yarışıyorlar. Doya Doya Moda'nın jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez oturuyor. Doya Doya Moda haftanın finaline dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

DOYA DOYA MODA ELENEN İSİM KİM?

Doya Doya Moda elenen isim henüz belli olmadı. Doya Doya Moda elenen isim belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA 17 OCAK BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda 17 Ocak birincisi henüz açıklanmadı. Doya Doya Moda 17 Ocak birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.

Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.

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