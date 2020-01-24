24.01.2020 14:46 - Güncelleme: 24.01.2020 14:46

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Doya Doya Moda'da hergün heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Doya Doya Moda'da 42 beden ve üzeri 7 yarışmacı günün en iyi kombinini yapmak için birbirleri ile yarışıyorlar. Yarışmanın jüri koltuğunda ise Uğurkan Erez, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Gülşah Saraçoğlu oturuyor. Fakat bu haftanın başından beri yarışma Gülşah Saraçoğlu'nun olmaması izleyicileri meraklandırdı. Doya Doya Moda Gülşah Saraçoğlu neden yok? Gülşah Saraçoğlu Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı? İşte tüm bu soruların yanıtları haberimizde..

DOYA DOYA MODA GÜLŞAH SARAÇOĞLU NEDEN YOK?

Gülşah Saraçoğlu kendi sosyal medya hesabından sağlık problemleri sebebiyle bu hafta yarışmada olamayacağını duyurdu.

Jüri üyelerinden Kemal Doğulu da bu konuda “Bugün bir eksiğimiz var, arkadaşımız Gülşah Saraçoğlu bir sağlık sorunu nedeniyle bugün aramızda yok. Şifa diliyoruz, en kısa zamanda aramıza katılmasını bekliyoruz” diyerek açıklamada bulundu.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?

1982 doğumlu Gülşah Saraçoğlu moda sektörünün en dikkat çeken isimlerinden birisidir. Dilek Hanif'in asistanı olarak moda sektöründe işe balşamasının ardından birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adındandan sıkça söz etttimektedir.

İlk çalışmalarını Hande Yener için yaptı. Ardından Nükhet Duru için kostümler hazırladı. Heute Couture atölyesinde Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Nükhet Duru, Sibel Can, nazan Öncel gibi isimler için çalışmıştır.

2011 yılında Eda Taşpınar ve Deniz Berdan ile birlikte Sen Yeter Ki İste adlı program yapmıştır.

Dubai'de mağazası bulunmaktadır.

2016 yılında mide ameliyatı olan Saraçoğlu, 80 kilodan 53 kiloya düşmüştür.