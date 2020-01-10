10.01.2020 12:38 - Güncelleme: 10.01.2020 12:38

Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Doya Doya Moda haftanın birincisi kim? Doya Doya Moda bu hafta kim elendi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Doya Doya Moda'da 42 beden ve üzeri 7 yarışmacı günün en iyi kombinini yapmak için birbirleri ile yarışıyorlar. Doya Doya Moda'nın jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez oturuyor. Doya Doya Moda haftanın finaline dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda haftanın birincisi henüz belli olmadı. Doya Doya Moda haftanın birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da bu hafta elenen isim de henüz açıklanmadı.

DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.

Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.

DOYA DOYA MODA'DA BU HAFTANIN YARIŞMACILARI

1- Emel Başkan

2- Neslihan Sevim

3- Merve Karabul

4- Su Baher

5- Ferda Nur Başaran

6- Sündüz Durmaz

7- Yaren Medin