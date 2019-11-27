Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Doya Doya Moda yarışması izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Açıklamaları ve tarzı ile dikkat çeken isimler arasında yer alan yarışmacı Su Baher hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Doya Doya Moda Su kimdir? Doya Doya Moda yarışmacısı Su Baher kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Doya Doya Moda yarışmacısı Su Baher hakkında tüm detaylar haberimizde..

DOYA DOYA MODA SU BAHER KİMDİR?

21 yaşındaki Su Baher aslen İranlı ve öğrenci. 1 senedir Türkiye'de yaşayan Su Baher 42 beden ve 68 kilo ağırlığında. Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyen Su Baher, Doya Doya Moda'nın dikkat çeken isimlerinden.

DOYA DOYA MODA FORMATI NE?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.

Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.