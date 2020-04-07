Doya Doya Moda yarışmacıları kimler? Doya Doya Moda yarışmacılarının ve jüri isimleri

07 Nisan 2020 Salı 17:40 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 17:40

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasının yarışmacılarının kimler olduğu izleyenler tarafınlan merak ediliyor. Doya Doya Moda yarışması hafta içi her gün 15.30'ta TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Doya Doya Moda yarışmacıları kimler? Doya Doya Moda yarışmacıları kimlerden oluşuyor? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olarak karşımıza çıkıyor. Doya Doya Moda yarışmasına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI KİMLER?

DOYA DOYA MODA BERFİN KIZILARSLAN KİMDİR?

Berfin Kızılarslan, 27 yaşında, ailesiyle beraber yaşayan kendi tasarımlarını yaptığı ceket markası olan yarışmacı, 79 kiloda ve 1.76 boyunda.

DOYA DOYA MODA SU BAHER KİMDİR?

TV 8’de ekrana gelen Doya Doya Moda yarışmacıları arasında Su Baher’de yer alıyor. 21 yaşında olan Sepideh Su Baher üniversite öğrencisidir. Aslen İranlı olan genç yarışmacı, daha önce Erkenci Kuş, Afili Aşk dizileri ve Kuaförüm Sensin yarışmasında yer almıştır.

DOYA DOYA MODA BERFİN KIZILARSLAN KİMDİR?

Berfin Kızılarslan, 27 yaşında, ailesiyle beraber yaşayan kendi tasarımlarını yaptığı ceket markası olan yarışmacı, 79 kiloda ve 1.76 boyunda.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACISI MİRA MUHTARZADE KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışmacıları arasına sonradan dahil olan Mira Muhtarzade, aslen İranlı ve 23 yaşında. Moda ile ilgilenen Mira Muhtarzade, modellik yapıyor. 3 yıldır İstanbul'da yaşıyor. 1.64 boyunda Mira Muhtarzade, 72 kilo, 42-44 beden giyiyor. Yarışmaya katıldığı ilk gün hayatı hakkında bilgiler veren Mira Muhtarzade, "Kendimi bildim bileli modayla ilgileniyorum. Mesleğim gereği modayı yakından takip ediyorum. Tarzıma güveniyorum ve burada şampiyon olmaya geldim. İnşallah şampiyon ben olacağım." sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACISI SÜNDÜZ DURMAZ KİMDİR?

28 yaşındaki Sündüz Durmaz, aslen Cezayirli. Evli ve 2 çocuk annesi olan Sündüz Durmaz, eski bir model. 44 bedende olan yarışmacı 84 kilo.

DOYA DOYA MODA SENA KÖKEN KİMDİR?

Eskişehir'den katılıyor. Aslen İzmirli. 42-43 beden giyiyor. 22 yaşında. Daha önce Savaşçı ve Muhteşem Yüzyıl'da oynadı.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACISI ÖZDE KARACAN KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışmacıları arasında yer alan Özde Karacan favori isimler arasında bulunuyor. Yarışmaya Mersin'den katılan Özde, 28 yaşında. 9 Mart 2020 Doya Doya Moda'ya dahil olan ve kendine ait takı aksesuar mağazası olan yeni yarışmacı Özde Karacan, giyimiyle jürinin dikkatini çekmişti. ‘’Haftanın birincisi ben olacağım. Modayı ve giyinmeyi kızlara öğreteceğim’’ sözleri ile iddiasını ortaya koyan Özde, katıldığı ilk hafta birinci olarak altın kolyeyi kazanmıştı.

DOYA DOYA MODA BETÜL BÖÇKÜN KİMDİR?

Kuaförolan Doya Doya Moda yarışmacısı Betül Böçkün 24 yaşında ve Bingöllü.

DOYA DOYA MODA JÜRİSİ KİMLER?

Gülşah Saraçoğlu kimdir?

1982 yılında dünyaya gelen Gülşah Saraçoğlu, lise eğitimine devam ederken moda dersleri almaya başladı. Moda duayeni Dilek Hanif'in asistanı olarak atıldığı moda sektöründe kısa sürede tanındı. Ünlü isimlerin modacısı olarak bilinen Gülşah Saraçoğlu, yedi kilolu yarışmacının stilini sergilediği Doya Doya Moda yarışmasının jüri koltuğunda oturuyor.

Kemal Doğulu kimdir?

Kemal Doğulu, 2014 yılının Eylül ayında başlayan ve Öykü Serter‘in sunuculuğunu Uğurkan Erez ile beraber yaptığı “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programında İvana Sert, ve Nur Yerlitaş ile birlikte jüri görevi yaptı. “İşte Benim Stilim” yarışmasıyla üne kavuşan Kemal Doğulu, 2016 yılında merdivenlerden düşerek yaralanmışı. Geçirdiği kazayla ilgili farklı yorumlar yapılan Kemal Doğulu, uzun süren sessizliğini 25 Kasım 2019’da başlayan Doya Doya Moda yarışmasıyla bozdu.

Uğurkan Erez kimdir?

Uğurkan Erez Best Model, Miss Turkey, Elite Model Look gibi çok önemli organizasyonların değişmez koreografı’dır. 1954 yılında aslen Vize Kırklareli’nde dünyaya gelmiştir.1998’de Koreograf ve mankenlik ajansı kuran Erez Huysuzla Dans Eder misin, Bugün Ne Giysem, Benim Stilim Bu Tarz Benim gibi çeşitli yarışmalarda jüri görevini üstlenmiştir.

Seray Sever Kimdir?

Lise öğremini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur. 2006 yılının şubat ayında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık Yeni Bir Karar adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı. Popstar, Türkstar gibi yarışmalarda sunuculuk yapan Sever, Dadı, Kurtlar Vadisi, Çocuklar Ne Olacak? dizileriyle ününe ün kattı. En son TV8'de Gel Konuşalım programını sunan Seray Sever, şimdi de Doya Doya Moda'da jüri üyeliği yapıyor.