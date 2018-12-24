Drift yaptığı videoyu paylaştı, 6 bin 247 lira ceza yedi Edirne'de kullandığı otomobille 'drift' yaparken çekilen videoyu sosyal medya hesabından paylaşan sürücü E.M.'ye, 6 bin 247 lira para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.