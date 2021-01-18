Düden Çayı'ndaki kirlilik ve kötü koku nedeniyle 10 işletmenin faaliyetleri durduruldu

AA 18 Ocak 2021 Pazartesi 19:20 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 19:21

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince bölgede çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, müdürlük tarafından oluşturulan denetim ekibinin kirliliğe neden olduğu tespit edilen 10 işletmenin faaliyetlerinin durdurulduğu ve 2 milyon 598 bin 797 lira ceza uygulandığı kaydedildi.

Atık sularını toprağa ve yeraltına verdikleri tespit edilen 3 işletme hakkında da idari işlemler başlatıldığı vurgulanan açıklamada, çalışmalar sayesinde Düden Şelalesi'ndeki kirlilik ve kokunun azaldığının gözlemlendiğine dikkat çekildi.