Düğün dönüşü korkutan kaza! 6 kişi yaralandı

Kaza, gece saatlerinde İzmit Yahyakaptan Mahallesi'ndeki Otogar Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi.

Kandıra yönünde ilerleyen Durdu B. yönetimindeki 38 LE 677 plakalı otomobil, Karamürsel ilçesindeki bir düğünden dönenlerin taşındığı Erdal A.'nın kullandığı 06 CUJ 582 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Kazada 6 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları bulundukları yerlerden kurtarırken, ağlık ekipleri de ilk müdahalede bulundu. Aralarında otomobil sürücüsü Durdu B.'nin de bulunduğu 6 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.