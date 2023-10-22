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Düğün kana bulandı: 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray'da bir düğünde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti ve 1 kişi de yaralandı.

AA22 Ekim 2023 Pazar 12:09 - Güncelleme:
Düğün kana bulandı: 1 ölü, 1 yaralı
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Aksaray'da Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Düğünde Dursun C. ve arkadaşı Ayhan A. ile bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dursun C. ve Ayhan A. tabancayla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Dursun C, hayatını kaybetti.

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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