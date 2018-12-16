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Mardin'de düğün konvoyunda tekeri patlayan minibüs devrildi: 4 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, düğün konvoyundaki minibüs, tekeri patlayınca, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, 4 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kaza, öğle saatlerinde, Uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi. Kızıltepe'den Nusaybin'e giden düğün konvoyunda, 47 S 2014 plakalı minibüs, arka tekerleğinin patlaması sonucu, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, minibüsteki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekibi tarafından minibüsten çıkarıldıktan sonra Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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