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Düğün magandaları bir kişiyi daha hayattan koparttı

Konya'nın Kadınhanı ilçesindeki düğünde havaya ateş açılması sonucu başından vurularak ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı.

AA3 Ekim 2023 Salı 17:06 - Güncelleme:
Düğün magandaları bir kişiyi daha hayattan koparttı
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Konya'nın Kadınhanı ilçesindeki düğünde havaya ateş açılması sonucu başından vurularak ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İlçe merkezinde yapılan düğün sırasında havaya ateş açılması sonucu kurşunlardan birinin isabet ettiği Mashar Uğurlu, tedavi gördüğü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden katil zanlısı Mehmet O, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 30 Eylül'de yapılan düğünde havaya ateş açılması sonucu başından vurulan Mashar Uğurlu (44), Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştı.

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