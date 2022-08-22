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Düğünde gıda zehirlenmesi! 31 kişi tedavi altına alındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri düşünülen 31 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA22 Ağustos 2022 Pazartesi 01:23 - Güncelleme:
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Kandilli beldesi Şehitlik Mahallesinde düzenlenen düğünde ikram edilen yemekten yiyen davetlilerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Davetlilerden bazıları ambulanslarla, bazıları da özel araçlarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 31 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

EKİPLER YEMEKTEN NUMUNE ALDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yemekten numune aldı.

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