Düğünde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı





Edinilen bilgiye göre olay 20.50 sıralarında Karaelmas Mahallesi Alsancak Caddesi üzerinde yaşandı. Düğünde havaya ateş açma sebebiyle başlayan tartışma düğün sonrası devam etti. İki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 25 yaşındaki Akın Kaçmak vücuduna isabet eden 5 kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda O.K. (27) kesici aletle yüzünden, M.C.K. (18) ise sol ayağından silahla yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastane önünde bekleyişlerini sürdürürken Akın Kaçmak'ın acı haberiyle yıkılan ailesi sinir krizleri geçirdi. Hayatını kaybeden gencin amatör spor kulübünde futbolcu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.