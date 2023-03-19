Duhok'taki kazada ''Ölen teröristler CHP heyetiyle görüşecekti'' iddiası! Partiden sorulara cevap yok

Duhok'ta çarpışarak düşen iki helikopterde ölen 9 PKK/YPG'li teröristin bölgeye giden biri akademisyen 3 kişilik CHP heyeti ile görüşecekleri iddia edildi. MAZLUMDER'IN eski yöneticilerinden Abdurrahim Semavi, Kuzey Irak'ın Duhok kenti yakınlarında düşen ve terör örgütü PKK'nın 9 üst düzey yöneticisinin öldüğü iki helikopter kazası ile ilgili açıklama yaptı. Kazada ölen teröristlerin CHP heyetiyle görüşmeye gitmekte olduğunu ileri süren Semavi, "Süleymaniye'de helikopter sembolik bir görüşme için gidiyor gözüküyorlar fakat CHP'lilerle görüşmeye giden yetkililer var bu net bilgi" dedi.

Akşam Gazetesi'ne kazayla ilgili açıklamalarda bulunan Semavi, şu detayları paylaştı: Süleymaniye'ye gelen CHP'liler, parti genel merkezinden veya teşkilatlardan gelmiş değil. CHP'nin görevlendirdiği 3 kişi, bunlardan biri de akademisyen. Bu kişilerin kimler olduğu da biliniyor.

Semavi'nin iddialarıyla ilgili Akşam, CHP Basın Bürosu'na da sorular yöneltti, ancak partiden gece saatlerine kadar bir yanıt gelmedi.

TERÖRİSTLER İÇİN TAZİYE

Haseke'den Süleymaniye'ye uçarken düşen iki helikopterde terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi'nin yeğeni Şerwan Kobani'nin de aralarında olduğu 9 terörist ölmüştü. Elebaşı Abdi dün, Twitter hesabından o teröristlerin resimlerini paylaştı. ABD'nin başını çektiği Birleşik Özel Operasyonlar Müşterek Görev Gücü de Abdi'nin twitini paylaşarak PKK/YPG'ye başsağlığı diledi. Açıklamada, "Suriye'de güvenlik ve istikran korumaya devam ederken, ülkeleri için hizmete olan fedakarlıkları ve bağlılıkları unutulmayacak" ifadelerine yer verildi.

ABD: TAKİBİMİZDE DEĞİLDİ

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğg. Patrick Ryder, iki gün önce "Suriye'de PKK/ YPG helikopter pilotluğu eğitimi veriyor musunuz?" sorusuna "Bildiğim kadarıyla hayır" yanıtını vermişti. Koalisyonun sözcüsü Yüzbaşı Kevin Livingston ise "Helikopter koalisyona ait değil ve operasyonların da bir parçası değil" ifadesini kullanmıştı. Sözcü helikopterin nereden nereye gittiğine yönelik soruya ise "Koalisyon o hava aracını takip etmiyordu" yanıtını vermişti. Ülkesinin ürettiği helikopterin kime ait olduğu sorusuna Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Bu helikopterin kime satıldığını Fransızların bilmesi gerekiyor mu?" sorusuna, "Yorumumuz yok" cevabını verdi.