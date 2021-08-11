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Dükkanına Başkan Erdoğan'ın resmini astığı için ceza yazdılar! 'Nedenini sordum, 'yasak' dediler

Filistinli İmad Ebu Hatice, Kudüs'teki dükkanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini astığı için, işgalci İsrail güçlerince para cezasına çarptırıldı.

star.com.tr11 Ağustos 2021 Çarşamba 10:46 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 10:46
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Kudüs'teki Filistinli esnaf İmad Ebu Hatice, işgalci İsrail yönetiminin, dükkanına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini astığı için, kendisine ceza verdiğini söyledi.

Kentteki İsrail'e bağlı belediyenin, polis ve vergi dairesine bağlı ekiplerle Salı günü bir denetime çıktığı belirtildi.

Esnaftan İmad Ebu Hatice, AA muhabirine yaptığı açıklamada belediye, vergi dairesi ve İsrail polisi ekiplerinin Bab al-Silsila Yolu üzerindeki dükkanına baskın düzenlediğini söyledi.

ERDOĞAN'IN RESMİNİ GÖRÜNCE CEZA YAZDILAR

İşgalci yönetimin yetkililerinin, dükkanın içinde bir gaz tüpünün olması ve satışları kaydedecek bir kasiyer makinesinin olmaması gibi şeyleri bahane ettiğini söyleyen İmad, 'Dükkanımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olduğu için ceza bile aldım. Nedenini sormaya çalıştım ama cevapları tek kelime oldu: Yasak."

Ebu Hatice, İsrail'in Kudüs'teki esnaf üzerindeki baskısıyla ilgili, 'Dükkanlarımızı terk etmemizi veya kapatmamızı zorlamayı amaçlıyorlar. Biz sadece vergi vermek için çalışıyoruz, ticari faaliyetin neredeyse olmadığı bir dönemde vergilerle boğuşuyoruz." dedi.

Görgü tanıkları da, İsrailli ekiplerin diğer dükkanlara baskın düzenlediğini ve tüccarlara para cezası verdiğini söyledi.

İsrail makamlarından söz konusu baskınlara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

star.com.tr

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