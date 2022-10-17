Dünya Astsubaylar Günü, çalışan ve emekli olan astsubayları onore etmek için her yıl 17 Ekim'de kutlanıyor. Dünya Astsubaylar Günü sözleri ve mesajları, bu mesleği icra edenlere gönderilmek üzere araştırılıyor. Astsubaylar Günü, yabancı ülke büyükelçi ve askerî ataşeleri, siyasi liderleri, hükûmet mümessilleri ve astsubayların iştirakiyle her yıl kutlanan bir gün hâline gelmiştir. İşte sosyal medyada ve Whatsapp'ta paylaşabileceğiniz resimli, anlamlı Astsubaylar Günü mesajları

DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ MESAJLARI

Şehitlerimiz, gazilerimiz, toplumda kanaat önderi konumunda olan üyelerimiz ve Türkiye'nin değerlerini yükselten her bir meslektaşımızla birlikte Türkiye'yiz. Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun.

Dünya Astsubaylar Günü'nü kutlar; sağlıklı, huzurlu ve barışın üstün geldiği bir yaşam dilerim.

Ülkemizin her köşesinde gece gündüz demeden görev yapan Astsubaylarımızın 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun.

Dünyanın hiç bir yerinde yoktur ki, senin kadar cesaretli, senin kadar şerefli bir asker. Astsubaylar günü kutlu olsun.

Tüm Astsubaylarımızın Astsubaylar günü kutlu olsun.

Astsubayların bu özel günü dolayısı ile Türkiye sınırları içinde ve dışında görev yapan özellikle bölücü terör örgütleri ile mücadele eden Astsubaylara başarılar, ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi rahmet ve şükranla anarak gazilerimize uzun ömürler dilerim.

Dünya Astsubaylar Günü'nü kutlar; sağlıklı, huzurlu ve barışın üstün geldiği bir yaşam dilerim.

Dünya Astsubaylar Günü'nü kutluyoruz. Emeklisi ve görevde olanları dahil Astsubaylarımıza sağlık ve başarılar diliyoruz.

Bir ulusun kuvvetini belirleyen en önemli faktör askeri kuvvetidir. Astsubaylar günümüz kutlu olsun.

Herkes kendi için çalışır, biz ise vatan için.. Biz Türk Astsubaylarız!

DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ TARİHÇESİ

17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü; dünyada ve Türkiye'de çalışan ve emekli olan astsubayların kutladığı bir bayramdır. İlk olarak 2012 yılında TEMAD'ın kuruluş gününde kutlanmaya başlanmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde astsubaylık vazifesinden emekli olan Yüksel Binici'nin başlatmış olduğu çalışmalar sonucu Dünya Astsubaylar Günü olarak kabul görmüştür.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Yönetim Kurulunun 19.04.2012 tarihinde yaptığı toplantıda Yüksel Binici'nin Genel Başkan Yardımcısı olarak yaptığı teklif üzerine 17 Ekim tarihlerinin Dünya Astsubaylar Günü olarak kutlanması kararı alınmıştır.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin kuruluş günü 17.10.1984 olduğundan dolayı bu tarihte kutlanmaktadır.