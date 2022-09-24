Bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek Dünya Göçebe Oyunları için geri sayım başladı.

Bursa'nın İznik ilçesinde 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyona, 102 ülkeden 3 binden fazla sporcu katılacak.

Organizasyon öncesi Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan 24 TV'ye konuk oldu.

Moderatör İbrahim Güneş'in sorularını cevaplayan Erdoğan, göçebe oyunlarında bizleri nelerin beklediğini anlattı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Kırgız kardeşlerimiz bizden Dünya Etnospor Konfederasyonu kurulmasını ve başına geçmemizi rica ettiler. Biz dünya kültürlerinin yaşatılmasını ihya ediyoruz.

* Eğer geleneksel sporları yeniden güçlendirip, yaygınlaştırırsak daha fazla insanın spora katılacağını düşünüyoruz. Dünyada toplumlararası diyaloğu ve barışı güçlendirmek için önemli olduğuna inanıyoruz.

* Bizim konfederasyonumuzun geleneksel sporlarla ilgili derdi, gayesi ve hedefi bütün dünyanın geleneksel sporlarının yaygınlaştırılmasıdır.

* Keşfettiğimiz onlarca spor var. Meksika'dan, Japonya'dan, Moğolistan'dan sporcular katılıyor.

* Bizim geleneğimizde Tozkoparan İskender 846 metreye ok atmıştır. Bugün yaptığımız müsabakalarda henüz 600 metreye erişebilmiş değiliz.

* Dijital mecrayı bir hedef olarak görmüyoruz. Kültürümüzü tanıtmak için bir araç olarak görüyoruz. Arzumuz gerçek etkileşimi arttırmak. Biz kültür ihyası güdüyoruz.

* Festivallerimiz ilk başladığında bazıları "bu sığ milliyetçi bir oluşumdur" dedi. Fakat biz Arjantin'den, Japonya'dan, Moğolistan'dan, Meksika'dan bahsediyoruz. Bu nasıl sığ milliyetçi bir oluşum olabilir?

* Bu sporları ilk yapmaya başladığımızda herkes "Ne bu şimdi?" demişti. Şimdi Meksika'dan Japonya'dan insanlar katılıyor. Farklı kültürde olan insanlar başka toplumların dikkatini çekiyor.

* Bizim geleneğimizde Tozkoparan İskender 846 metreye ok atmıştır. Bugün yaptığımız müsabakalarda henüz 600 metreye erişebilmiş değiliz.

* Dünyanın bu kadar kültürünün ve bu kadar renginin bir arada tecrübe edilebileceği başka bir ortam, Dünya Göçebe Oyunları dışında bulamazsınız.

* Bu işin felsefesine dair vermeye çalıştığım mesajlarda aslında dünya barışına da katkısı olduğunu söylemeye çalışıyorum.

* Dünya Göçebe Oyunları geleneksel sporlarda güçlü bir altyapısı olan ve Türk dünyasının önderlik ettiği bir faaliyet ve inanıyorum ki dünyada geleneksel sporların gelişmesinde Türk dünyası öncülüğünü sürdürecek.

* İznik'in seçilmesi tesadüf değil. Muhteşem bir doğası var.

* Bu önemli uluslararası bir etkinlik. Üç bin sporcunun ve yüz ülkeye yakın ülkenin katılacağı bir etkinlik.

* İnsanların hiçbir ücret ödemeden gezeceği kocaman bir alan. Sadece sporlar değil gösteriler de mevcut

* Kimliklerin yaşatılması için, dünyanın kültürel zenginliğine hizmet etmek için ailelerimizi bekliyoruz.

* Bu önemli uluslararası bir etkinlik. Üç bin sporcunun ve yüz ülkeye yakın ülkenin katılacağı bir etkinlik.