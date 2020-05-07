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Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 300 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 1 milyon 300 bini aştı.

AA07 Mayıs 2020 Perşembe 09:34 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 09:34
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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 303 bin 146 kişi, hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (213 bin 109), İspanya (159 bin 359), Almanya (139 bin 900), İtalya (81 bin 587), İran (79 bin 379) ve Çin (77 bin 957) oldu.

Türkiye'de de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 78 bin 202'ye ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 820 bin 757'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 265 bin 96 kişi hayatını kaybetti.

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