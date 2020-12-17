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Dünya Nevşehir'de Belediye binasına girerken görüntülenen hayvanları konuşuyor

Nevşehir'de, sürüden ayrılan 5 küçükbaş hayvanın belediye binasına yürüdüğü anlar dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

DHA17 Aralık 2020 Perşembe 12:54 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 12:54
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Nevşehir'e bağlı Göre beldesinde Hasan Ünbulan'a ait koç, keçi ve 3 adet koyun, 3 gün önce sürüden ayrılarak kent merkezine geldi. Belediye binası önüne gelen küçükbaş hayvanlar içeriye doğru yürüdü. Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde güvenlik görevlilerinin binanın içine yürüyen hayvanları uzaklaştırmaya çalıştığı anlar yer aldı. Hayvanlar arasındaki koçun, güvenlik personeli ve belediye binasına girmeye çalışan vatandaşları kovalaması da ilginç görüntü oluşturdu. Güvenlik görevlilerinin haber vermesinin ardından Hasan Ünbulan'a ulaşan ekipler, hayvanları teslim etti.

Yaşanan olay dünya basınında da yer aldı. Dünya basınının konuya ilişkin yaptığı haberleri sosyal medya hesabından paylaşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Evet sevgili seyirciler kameralarımızı Nevşehir’e çeviriyoruz’ dedi tüm dünya medyası. Tabii kendi dillerinde" ifadelerini kullandı.

Öte yandan sosyal medyadan haberi paylaşan Reuters Haber Ajansı, "Belediye başkanı nerede? Türkiye'de bir koyun, bir keçi ve üç kuzu Nevşehir belediye binasına baskın düzenledi" ifadelerine yer verdi. Amerika’da yayın yapan ABC News ise, "Türkiye'nin Nevşehir kentinde bir grup çiftlik hayvanı belediye binasına saldırdı. Yetkililer sonunda bir koyun bir keçi ve üç kuzuyu yakaladı" ifadelerini kullandı. ABD merkezli CBS News Televizyonu da, "5 çiftlik hayvanı, Türkiye'nin Nevşehir kentinde yaşayanları taciz etti, insanları kovalayıp köşeye sıkıştırdı" başlığıyla duyurdu.

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