Dünya rekorunu elinde bulunduruyor! Yenileme çalışmaları başladı

DHA 20 Ekim 2021 Çarşamba 17:26 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 17:26

Mut ilçesi Kelceköy Mahallesi Sarıtaş mevkisindeki arazide zemine işlenen Türk bayrağının renginin solması nedeniyle 6 Ekim'de başlatılan çalışmalar, Mut Belediyesi ve gönüllü esnafın desteğiyle yürütülüyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, "22 dönümlük büyüklüğüyle dünya rekorunu elinde bulunduran zemine işlenmiş en büyük Türk bayrağımızı ilçemizde sergiliyoruz. 6 Ekim tarihinde bayrağımızı boyamaya başladık. Bu gayretimize, bu hizmete ilçe esnafımız kayıtsız kalmayarak boyama çalışmalarına katkı verdiler. İşçiliğinin tamamının belediyemiz ekiplerince yapıldığı boyama çalışmalarımızda bizlere destek olan esnafımız, personelimizin yemeğine kadar düşünerek bizlere destek oluyor. Ben bu hizmete el veren, gönül veren, destek olan bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Dev Türk bayrağını boyama çalışmalarının ekim ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.