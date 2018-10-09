Dünya soruyor Kaşıkçı nerede?

Suudi Arabistan ve ABD vatandaşı muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, evlilik işlemleri için girdiği 2 Ekim’de girdiği İstanbul Başkonsolosluğu’ndan bir daha çıkmaması ve öldürüldüğüne dair iddialar dünyanın gözünü Riyad’a çevirdi. Türkiye ve tüm dünya Suudi yetkililerden net bir açıklama bekliyor. Türk polisi ve istihbaratı konuyu aydınlatmaya yönelik olarak, Kaşıkçı’nın öldürülüp parçalanarak konsolosluktan çıkarılmış olma ihtimaline karşı binaya giriş çıkış yapan şüpheli 13 Suudi ve 26 aracı, kentteki 8 bin güvenlik kamerasında incelemeye aldı.

TÜRKİYE’YE KARŞI OPERASYON

Olayda çok sayıda soru işareti olduğunu ve bunların hem Suudiler hem de ABD’li yetkililerce cevaplanması gerektiğini kaydeden Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu, “Bu muhalif bir Arap gazeteciye değil açıkça Türkiye’ye bir operasyon. Türkiye’nin huzurlu ve güvenli bir ülke olmadığı imajı verilerek hem son yıllarda Türkiye’ye sığınan muhalif entellektüellere hem de Türk ekonomisi ve siyasetçilerine darbe amaçlanıyor” diye konuştu.

Türkiye ve dünya, Suudi Arabistan’dan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kendi İstanbul Konsolosluğunda kaybolmasına ilişkin şu sorulara yanıt bekliyor.