Dünya Türkiye'yi konuşuyor! 11 kilometre kaldı...

Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nda Gümüşhane yönünde yapımına Nisan 2016, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016'da başlanan projede, 300'ü aşkın personel, yerin 700 metre altında, 24 saat esasına göre çalışıyor.

Ulaşım maliyetini azaltacak ve Doğu Anadolu'nun Karadeniz sahili ile bağlantısını kolaylaştıracak tünelin bölgenin ticari ve turistik değerine ciddi katkı sunması bekleniyor.

- 29 KİLOMETRENİN 18'İ GEÇİLDİ

Mevcut yolu 8 kilometre daha kısaltarak Trabzon-Gümüşhane arasındaki ulaşımı 40 dakikaya düşürmesi hedeflenen tünelin bölgeye yatırım yapacak girişimciler için lojistik açıdan maliyetleri düşürmesi ve limana ulaşımı kolaylaştırması öngörülüyor.

Devam eden projede, kazı destekleme çalışmalarında toplamda 18 kilometrelik kısım geçilirken, beton imalatı olarak da 10 kilometrelik kısım tamamlandı. Tünelde ışığın görünmesine ise 11 kilometre kaldı.

Proje kapsamında ayrıca Türkiye'de ilk defa kara yolu tünellerinde uygulanacak ve havalandırma sistemlerinin bir parçası olan 3 noktada 6 havalandırma şaft yapı çalışmaları da eş zamanlı olarak sürüyor.

- YENİ ZİGANA TÜNELİ PROJESİ

Haziran 2020'de bitirilmesi hedeflenen Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden bin 15 metre kotundan girilerek, bin 264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılıp daha sonra yüzde 0,85 eğimle Köstere Vadisi'nden bin 212 metre kotundan çıkmak suretiyle Zigana Dağı geçilecek.

Mevcut Zigana Tüneli yaklaşık bin 800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre düşük kottan girilerek Zigana Dağı yaklaşık 560 metre düşük kottan geçilmiş olacak.

Gümüşhane-Trabzon arasındaki mesafeyi 8 kilometre kısalacak proje için 2,7 milyon metreküp kazı, 800 bin metreküp beton imalatı gerçekleştirilecek.

Zigana Dağı'nın önce tırmanılması, ardından da inilmesi dolayısıyla Gümüşhane-Trabzon arasındaki 100 kilometrelik virajlı yol, hava ve yol durumuna göre değişmekle birlikte 1-1,5 saat arasında gidilebiliyor.

Türkiye'nin en uzun kara yolu tünelinin ulaşıma açılmasının ardından bu yolun 40 dakikada alınacağı tahmin ediliyor.