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Dünyada ülkelerin sağlık sistemleri bir bir çökerken Türkiye bir yenisini daha açıyor!

Koronavirüsle mücadele kapsamında dünyada sağlık sistemi çökmeye başlarken Türkiye'de sevindiren bir gelişme yaşandı. 600 yataklı, 81 yoğun bakım ünitesi ile hazır olan yeni Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi bugün hizmete açılıyor.

30 Mart 2020 Pazartesi 08:26 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 08:27
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun yurtta görülmesinin ardından daha önce haziran ayında açılışı gerçekleştirileceği açıklanan 600 hasta yataklı ve 81 yoğun bakım ünitesiyle hazır olan yeni Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi bugün hizmete açılıyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

30 Mart 2020 itibarıyla 600 hasta yatağı, 81 yoğun bakımıyla yeni Okmeydanı Eğitim araştırma Hastanesini Milletimizin Hizmetine açıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun...

Allah’ın izni, Sağlık çalışanlarının bilgi ve özverisiyle bu belayı #Defedeceğiz...Hiç merak etmeyin” ifadelerini kullandı.

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