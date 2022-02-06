Dünyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine geçmiş olsun mesajı

AA 6 Şubat 2022 Pazar 09:27 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 12:01

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kovid-19'un Omicron varyantına yakalanan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifalar diledi.

Türkmen Bakan Maruf'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine "geçmiş olsun" mesajı



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifalar diledi.

Türkmen Bakan Maruf, Twitter hesabından paylaştığı "geçmiş olsun" mesajında şu ifadeleri kullandı:

"COVID-19 testleri pozitif çıkan Türkiye Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve muhterem eşi Sn. Emine Erdoğan'a yüce Allah'tan acil şifalar diliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan isimlere tek tek teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar...

"(Somali Cumhurbaşkanı) Sevgili dostum Farmaajo, geçmiş olsun dilekleriniz için şahsım ve eşim adına şükranlarımı sunarım. Kardeş Somali halkına en içten selamlarımızla..."

"(Sırbistan Cumhurbaşkanı) Değerli dostum Vucic, mesajınız için hem şahsım hem eşim müteşekkiriz. Sizler nezdinde Sırbistan halkına selamlarımızı gönderiyoruz"

"(Pakistan Cumhurbaşkanı) Kıymetli dostum Alvi, sizin ve kıymetli eşinizin güzel temennileri için eşim Emine Hanım ile birlikte çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin nezdinde kardeş Pakistan halkına sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz."

"(Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani) Sayın Başkan, eşim ve ben iyi dilekleriniz için size çok teşekkür ediyor, Kosova'nın dost ve kardeş insanlarını huzurunda selamlıyoruz. Teşekkürler."

"(Kazakistan Cumhurbaşkanı) Sayın Cumhurbaşkanı Tokayev, güzel temennileriniz için şahsım ve eşim Emine Hanım adına teşekkür ediyorum. Kardeş Kazakistan halkına selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum."