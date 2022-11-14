Dünyadan Türkiye'ye peş peşe taziye mesajları

- Rusya

Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, İstanbul'daki patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Kosaçev, Rus haber ajansı Ria'ya yaptığı açıklamada, İstanbul'daki patlamaya ilişkin siyasi tahminlerde bulunmanın henüz erken olduğunu belirterek, "Türk halkı ve kadim İstanbul sakinlerine en içten başsağlığı diliyorum." dedi.

Kosaçev, terörün milliyeti ve sınırı olmadığına dikkati çekerek, "Son yıllarda tarihin gösterdiği gibi, bu tür saldırıların kurbanı her ülke ve her halk olabilir." ifadelerini kullandı.

- Gürcistan

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili de İstanbul'daki patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Garibaşvili, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Hükümet ve Gürcistan halkı adına, İstanbul'daki patlamayla ilgili Türkiye halkına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve kurbanların ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyorum. Tüm yaralılara acil şifalar diliyoruz, Türkiye için dua ediyoruz." mesajına yer verdi.

- Hindistan

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda yaralılara acil şifa dileyerek, "Hindistan, bugün İstanbul'daki üzücü patlamada hayatını kaybedenler için Türk halkı ve hükümetine en derin taziyelerini iletiyor." ifadesini kullandı.

- TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev

TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev yayımladığı taziyede, "İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." mesajını paylaştı.

- SMDK

SMDK'den yayımlanan yazılı mesajda, saldırının en sert ifadelerle kınandığı belirtildi.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralananlara acil şifa dilenen mesajda, "Yaşanan olaydan duyduğumuz büyük üzüntüyü ifade ederken, kardeş Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, halkına ve hain saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine en içten başsağlığı dileklerimizi sunarız. İçinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde kalplerimiz kardeş Türkiye halkıyla beraberdir. Yüce Allah'tan Türkiye'ye selamet vermesini temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.



Arjantin'den İstanbul'daki patlamaya ilişkin taziye mesajı

Arjantin, İstanbul'daki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Arjantin Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı dilendi, Türk halkı ile dayanışma mesajı verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Arjantin Cumhuriyeti, İstanbul'da meydana gelen patlama sebebiyle duyduğu derin üzüntüyü ifade eder, Türk hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtir.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi iletiyoruz ve yaralıların bir an önce iyileşmesini temenni ediyoruz."

İran'dan İstanbul'daki patlamayla ilgili taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İstanbul'da meydana gelen patlamaya ilişkin başsağlığı mesajı paylaştı.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, İstanbul Beyoğlu'nda çok sayıda masum insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olan patlamaya ilişkin başsağlığı dileğinde bulundu.

Kenani, mesajında, "Türkiye'nin ve Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti ve halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Kenani, başta hayatını kaybedenlerin aileleri olmak üzere Türk hükümetine ve halkına taziyelerini sundu.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan İstanbul'daki patlamaya ilişkin taziye mesajı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, İstanbul'da meydana gelen patlama ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Belarus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko taziye mesajında, İstanbul'da meydana gelen ve can kaybına yol açan korkunç patlama haberinin Belarus'ta büyük acı ve üzüntüyle karşılandığını kaydetti.

Lukaşenko, "Belarus halkı adına ve kendi adıma, bu trajediyle bağlantılı olarak derin başsağlığı dileklerimizi kabul edin. Belarus Cumhuriyeti, hiçbir gerekçesi olmayan ve olamayacak olan bu aşağılık ve insanlık dışı eylemi sert bir şekilde kınıyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Lukaşenko, kurbanların aileleri ve yakınlarına da destek sözlerini ileterek, trajik olayda yaralananlara acil şifalar diledi.

AFRİKA ÜLKELERİNDEN İSTANBUL'DAKİ PATLAMAYLA İLGİLİ TAZİYE MESAJI

Afrika ülkelerinin liderleri, İstanbul'daki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajları gönderdi.

Afrikalı liderler, İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için sosyal medya hesaplarından başsağlığı dileğinde bulundu.

Senegal Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği Dönem Başkanı Macky Sall, Twitter'dan yayımladığı mesajında, patlamayı şiddetle kınadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına baş sağlığı diledi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari de sivilleri hedef alan bu "alçak" saldırıyı en güçlü şekilde kınadığının altını çizerek, "Nijerya hükümeti ve halkının duaları, öldürülen masum insanların aileleri ve yakınlarıyla birlikte. Yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı dileğinde bulundu.

Mahmud, Somali'nin, terörle mücadelede Türk halkıyla dayanışma içinde olduğunu bir kez daha anımsattı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telgrafı gönderdi.

Saldırıyı kınayarak, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Burhan, teröre karşı Türkiye'nin yanında oldukları mesajını iletti.

ABD VE AZERBAYCAN'DAN İSTANBUL'DAKİ PATLAMAYA İLİŞKİN TAZİYE MESAJLARI

ABD ve Azerbaycan, İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen patlamayla ilgili taziye dileklerini iletti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, İstanbul'daki "şiddet eylemi"ni kınayarak, ABD'nin terörle mücadelede NATO müttefiki Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti.

Sözcü, açıklamasında, "ABD, bugün İstanbul'da meydana gelen şiddet eylemini şiddetle kınıyor. Düşüncelerimiz yaralılarla birlikte ve sevdiklerini kaybedenlere en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Terörle mücadelede NATO Müttefikimiz Türkiye ile omuz omuzayız." ifadelerine yer verdi.

- Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Çavuşoğlu'na taziyelerini iletti

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak, İstanbul'daki patlamaya ilişkin taziye dileklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu ve Bayramov'un telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, Bayramov'un Çavuşoğlu'na İstanbul'da meydana gelen patlamaya ilişkin taziye dileklerini ilettiği bildirildi.

KATAR EMİRİ AL SANİ, İSTANBUL'DAKİ PATLAMAYA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ARAYARAK TAZİYEDE BULUNDU

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak İstanbul'daki patlamada hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti.

Katar Emirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Al Sani, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Al Sani, patlamada hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Ülkesinin kardeş Türkiye ve halkının yanında olduğunu ifade eden Al Sani, Türkiye'nin güvenlik ve istikrarını korumak için aldığı tüm tedbirleri desteklediklerini, şiddet ve terör eylemlerini, masum sivillerin hedef alınmasını kesin bir şekilde reddettiklerini vurguladı.

- Filistin

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Taksim'deki patlamayı kınadı.

Abbas taziye mesajında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini sundu.

Abbas, başta patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri olmak üzere Türk halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

- İsrail

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da masum sivilleri hedef alan alçak bombalama haberiyle sarsıldım." ifadesine yer verdi.

Herzog, İsrail halkı adına Türk dostlarına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerini ilettiğini belirterek, "Tüm dünya teröre karşı müşterek ve kararlı bir duruş sergilemelidir." ifadesini kullandı.

Herzog, paylaşımını Türkçe olarak da yayınladı.

Eski İsrail Başbakanı Yair Lapid de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da bugün meydana gelen menfur terör saldırısıyla ilgili İsrail hükümeti adına Türkiye halkına başsağlığı dileklerini ilettiğini" kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk hükümetine desteklerini ileten Lapid, "Terörün başını kaldırdığı her yerde tüm gücümüzle birlikte savaşacağız." ifadesini kullandı.

- Libya

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe yayımladığı taziye mesajında, "İstanbul'daki menfur patlamadan dolayı Türk halkı ve yönetimine taziyelerini ilettiklerini belirtti.

Türkiye'de yaşayan Libyalıların durumunu da yakından takip ettiklerini aktaran Dibeybe, kardeş Türk halkının yanında olduklarını bildirdi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi de yayımladığı mesajda, "İstiklal Caddesi'nde masum insanlara karşı yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri de patlamada hayatını kaybedenler için Türkiye hükümetine ve halkına taziye dileklerini ileterek, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

MISIR'DAN TÜRKİYE'YE TAZİYE

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Mısır'ın İstanbul'daki patlamayı en güçlü şekilde kınadığını belirterek, dünyaya teröre karşı birleşmeye ve maddi manevi her türlü kaynağın kurutulması çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada ile İstanbul'daki patlamayı en güçlü şekilde kınayarak, Türk halkına taziyelerini iletti. Zeyd, Mısır'ın saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne içten taziyelerini ileterek, yaralılara acil şifa diledi. Mısır'ın, nedenleri ne olursa olsun her türlü şiddeti ve terörü reddeden kararlı duruşunu vurgulayan Zeyd, tüm dünya ülkelerini bu nefret uyandıran olguya karşı birleşmeye ve maddi manevi her türlü kaynağın kurutulması çağrısında bulundu.

AVRUPA ÜLKELERİNİN LİDERLERİNDEN İSTANBUL'DAKİ PATLAMAYLA İLGİLİ TAZİYE MESAJLARI

Avrupa ülkelerinin liderleri ve dışişleri bakanları, İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen patlamayla ilgili taziye ve kınama mesajları yayımladı.

- Almanya

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Steinmeier, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul'daki patlama nedeniyle taziyelerini iletti.

Steinmeier mesajında, işlek olan İstanbul'un ortasında meydana gelen patlama haberinden dolayı sarsıldığını belirterek, "Düşüncelerim kurbanlarla ve onların yakınlarıyla. Tüm yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu şok anında Almanlar olarak İstanbulluların ve Türk halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.

- Yunanistan

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, İstanbul'daki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Kişisel olarak ve Yunan halkı adına, kurbanların ailelerine en derinden taziyelerimi iletiyorum ve yaralananlar için de acil şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis da İstanbul'daki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Twitter'da yaptığı paylaşımda, patlama nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getiren Miçotakis, saldırıda yaralananlar için acil şifa diledi.

Miçotakis mesajında, "Kurbanların ailelerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına en samimi taziyelerimi iletiyorum. Yunanistan her tür terörizmi kesin bir şekilde kınıyor." ifadelerine yer verdi.

- Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 13 Kasım 2015'te Paris ve banliyösü Saint-Denis'de terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin anıldığı Fransız ulusu için sembolik bir günde, Türk halkının, İstanbul'daki saldırıyla sarsıldığını belirtti.

Açıklamada, "Türklere: Acınızı paylaşıyoruz. Terörle mücadelede yanınızdayız." ifadesine yer verildi.

- Polonya

Polonya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Düşüncelerimiz ve dualarımız yaralılar ve aileleriyle. Türkiye'deki yetkilileri ve vatandaşları dayanışma içinde olduğumuz konusunda temin etmek isteriz." ifadeleri yer aldı.

- İngiltere

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, düşüncelerinin İstanbul'daki patlamadan etkilenenler ve aileleriyle olduğunu belirtti.

İngiltere'nin terörle mücadelede Türkiye'nin yanında olduğunu vurgulayan Wallace, ülkesinin saldırıdan etkilenenlere başsağlığı dileklerini aktardı.

- İsviçre

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki bombalı saldırının ardından Türkiye'ye ve saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletti.

Cassis, İsviçre'nin, Türkiye ile tam dayanışma içerisinde olduğunu da ifade etti.

- Litvanya

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'daki korkunç şiddet eylemi beni üzdü. Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyorum. Düşünce ve dualarımız Türkiye halkı ile." ifadelerini kullandı.

- Letonya

Letonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, "Türkiye'de meydana gelen trajik patlama haberinden dolayı derin bir üzüntü içindeyiz. Kurbanların ailelerine ve sevenlerine en içten taziyelerimizi sunarız. Yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

İstanbul'daki patlama dolayısıyla İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani taziye mesajları paylaşırken, İtalya Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İtalya, bugün İstanbul'u sarsan alçak saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor. Olaydan etkilenenlerin aileleriyle dayanışma içinde olan İtalya, yaralılara acil şifalar diliyor. İtalya, Türk halkına yakınlığını bir kez daha teyit etmekte ve (Paris'teki 2015 yılındaki saldırı) Bataclan katliamının yıl dönümünde terörle mücadeledeki kararlığını bir kez daha teyit etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'daki patlamada herhangi bir ölen ya da yaralı İtalyan olmadığını bildirdi.

- Macaristan

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da bugün öğleden sonra meydana gelen kanlı patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk milletine en derin taziyelerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

- Romanya

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus İohannis, Twitter'dan paylaştığı mesajında, İstanbul'dan gelen korkunç haberin kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Bu trajedide yakınlarını kaybeden herkese başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Romanya, bu zor zamanda Türkiye halkının yanındadır." ifadelerini kullandı.

- İsveç

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Twitter'dan, "İstanbul'un göbeğinde bugünkü patlama haberiyle derinden sarsıldık. Düşüncelerimiz kurbanlarla ve sevdiklerini kaybedenlerle. Türkiye'nin yanındayız." ifadelerini içeren paylaşımda bulundu.

BALKANLAR'DAN İSTANBUL'DAKİ PATLAMAYLA İLGİLİ TAZİYE MESAJLARI

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Slovenya, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'dan liderler ve siyasiler, İstanbul'daki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, İstiklal Caddesi'ndeki patlama haberini derin endişe ve üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Ölenlerin ailelerine, size (Erdoğan) ve Türk halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Düşüncelerimiz ve dualarımızla yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, şahsı ve Bosna Hersek halkı adına başsağlığı dileklerini iletti ve emniyet güçlerinin saldırının faillerini en kısa zamanda yakalayacağına inandığını belirtti.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğine ait hesapları etiketlediği Twitter paylaşımında, "İstanbul'daki trajik saldırı bizi derinden sarstı. Sivillere yönelik bu vahşi saldırı, hepimize yapılmış bir saldırır. Gücünüzle bu zor anın üstesinden geleceğinize inanıyoruz. Bosna Hersek yanınızda." sözlerine yer verdi.

Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı ve Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı Bakir İzetbegovic de sosyal medya hesabından, "Saldırıda yaralananlara acil şifalar dilerim. Emniyet güçlerinin bu korkakça saldırının faillerini bulup cezalandıracağından eminim." paylaşımında bulundu.

Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki patlamayı büyük üzüntüyle öğrendiğini kaydetti.

Karic paylaşımında, "Kendi adıma ve Saraybosna Belediyesi adına, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Türk halkına taziyelerimi sunar, yaralıların sağlıklarına kavuşmasını temenni ederim. Şehirlerimizin kanıtlanmış dostluğu ve iki ülke arasındaki işbirliği doğrultusunda Saraybosna ve Bosna Hersek vatandaşlarının güçlü desteğine güvenebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

- Sırbistan

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "İstanbul şehir merkezinden gelen şok edici görüntülerle derinden sarsıldık. Kendim ve Sırbistan vatandaşları adına, yaşamını yitirenlerin ailelerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk Hükümetine en derin taziyelerimi iletmek istiyorum. Yaralılara acil şifa diliyoruz." açıklamasında bulundu.

Sırbistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada ise,q "Kurbanların ailelerine ve yakınlarına, Türkiye halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

- Karadağ

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'dan gelen görüntülerin kendilerini dehşete düşürdüğünü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilediğini ifade etti.

- Hırvatistan

Hırvatistan Dışişleri Bakanlığından yapılan paylaşımda, Hırvat Bakan Gordan Grlic Radman'ın, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türk halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilediği ve Hırvat halkının Türk halkı ile dayanışma içerisinde olduğu mesajı verildi.

- Slovenya

Slovenya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından, "Slovenya'nın Türkiye'nin yanında olduğu" belirtildi.

Bakanlık, "İstanbul'daki korkunç saldırıda hayatını kaybeden masum kişilerin ailelerine ve dostlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz." açıklamasını yaptı.

- Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski taziye mesajını Türkçe ve yerel dilde yayınladı.

Pendarovski sosyal medya hesabında, "İstanbul'da meydana gelen korkunç patlamanın ardından bu zor anlarda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına en derin taziyelerimi iletiyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.

Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski de sosyal medya hesabından, "Türk halkına, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en derin taziyelerimi sunuyorum." paylaşımında bulundu.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ise yayımladığı taziye mesajında, "Türkiye'de bu öğleden sonra meydana gelen ve çok sayıda can kaybıyla sonuçlanan patlama haberi şok etti ve üzdü. Kurbanların ailelerine ve sevenlerine en derin taziyelerimi sunuyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum." sözlerine yer verdi.

- Arnavutluk

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj da Twitter hesabından, "Düşüncelerimiz ve dualarımız bugün öğleden sonra İstanbul'da meydana gelen ölümcül patlamada hayatını kaybedenlerin ve yaralıların aileleriyle. Türkiye'nin yanındayız ve masum insanlara zarar vermeyi amaçlayan her türlü eylemi kınıyoruz." mesajını paylaştı.

Twitter paylaşımında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu etiketleyen Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka ise "İstanbul'dan trajik görüntüler geliyor. Kalbimiz ve aklımız ölen ve yaralananların aileleriyle. Bu acılı günde Türkiye ve halkının yanındayız." ifadesine yer verdi.

- Kosova

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, İstiklal Caddesi'ndeki patlama haberini üzüntüyle öğrendiklerinin altını çizerek, "Düşüncelerimiz, kurbanlar ve yaslı ailelerle, tüm yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu zor dönemde Türkiye halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kosova Dışişleri Bakanlığına ait resmi Twitter hesabından da "İstanbul'daki korkunç patlama haberiyle şok olduk. Türkiye'deki kurbanların ailelerine en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Hayatta kalanlara acil şifalar diliyor ve hayatını kaybedenlere dualarımızı gönderiyoruz." paylaşımı yapıldı.

ARAP ÜLKELERİNDEN VE KURULUŞLARINDAN İSTANBUL'DAKİ PATLAMAYLA İLGİLİ TAZİYE MESAJLARI

Kuveyt, Katar, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Lübnan ve Irak'ın yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Hamas ve Filistin Alimler Birliği, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin başsağlığı mesajları paylaştı.

Kuveyt haber ajansı KUNA'da yer alan haberde, Kuveyt Dışişleri Bakanlığının, ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dilediği belirtildi.

Açıklamada, Kuveyt'in Türk halkına ve hükümetine taziyelerini sunduğu aktarıldı.

-Katar

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'daki "bombalı saldırının" şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, Katar'ın, güvenlik ve istikrarı korumak için aldığı tedbirlerde Türkiye'nin yanında olduğu kaydedildi.

-Filistin

Filistin Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, İstanbul'da yaşanan ve dost Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan "terör saldırısının" kınandığı aktarıldı.

"Türkiye'nin terörle mücadelede başarılı olacağına inanıyoruz" ifadesine yer verilen açıklamada, Filistin'in, bu zor gününde Türkiye'nin yanında olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

- BAE

BAE Dışişleri Bakanlığından, İstiklal Caddesinde meydana gelen patlama için kınama açıklaması yapıldı. Açıklamada, BAE'nin şiddetin ve terörün her türlüsünün karşısında olduğu belirtildi.

- Lübnan

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ölenlerin ve yaralananların olduğu İstanbul'daki patlamayı kınıyoruz. Böyle elim durumlarda Türkiye ile tam dayanışma içerisindeyiz." denildi.

Açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve dost Türkiye hükümetine başsağlığı dilenerek, yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu.

Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, kendisiyle ve Türk halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını iletti.

İstanbul'daki patlamayı kınayan Mikati, Türkiye'nin, yönetiminin kararlılığı, halkının dayanışması ile zorlukların üstesinden geleceğine inandıklarını kaydetti.

-Irak

Irak Dışişleri Bakanlığı, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayı kınayarak, vefat edenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'un merkezindeki Taksim bölgesinde meydana gelen, sivillerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." denildi

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve Türk halkıyla dayanışma içerisinde oldukları ifade edilerek, taziye dileğinde bulunuldu.

- İslam İşbirliği Teşkilatı

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha da yayımladığı yazılı açıklamada, İstiklal Caddesindeki "terör saldırısını" sert bir şekilde kınadı.

Taha, Türkiye hükümeti ve halkına başsağlığı, patlamada yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu.

Türkiye ile dayanışma içerisinde olduklarını ifade eden Taha, İİT'nin, "terörün her türlüsüne karşı net bir tutum içerisinde olduğunu" vurguladı.

-Hamas

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise İstiklal Caddesi'nde sivilleri hedef alan patlamanın şiddetle kınandığı kaydedildi.

-Filistin Alimler Birliği

Filistin Alimler Birliği de açıklamasında, "Taksim'de meydana gelen patlamanın haberini büyük bir üzüntü ile aldık. Filistin Alimler Birliği olarak, her daim Türkiye halkının ve hükümetinin yanında olduğumuzu, Türkiye'mizdeki istikrarı ve güveni ortadan kaldırmak isteyen kurum ve kuruluşların her daim karşısında olduğumuzu ifade etmek isteriz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca dünya alimlerine, Türkiye halkının ve hükümetinin yanında olma ve maddi ya da manevi destek sağlama çağrısı yapıldı.

-KİK

KİK'ten yapılan açıklamada ise İstanbul'daki patlama kınandı.

KİK ülkelerinin, teröre karşı kararlı duruşunu teyit ettiği belirtilen açıklamada, Türkiye'ye başsağlığı dileklerinde bulunuldu.