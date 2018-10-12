Dünyanın En Renkli, Çok Sesli Festivali; ‘Engelsiz Sanat Festivali’ Başladı

Sanatçılar ve misafirlerin katılımı ile başlayan coşkulu yürüyüş Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın öncülüğünde gerçekleşti. 17 ülkeden 172 misafir sanatçının ağırlanacağı festivalin kortej yürüyüş Ulu Camii önünden başlayarak Atatürk Caddesi boyunca devam etti ve Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi.

Büyükşehir Belediye Bandosu ve İBB Zihinsel Engelliler Mehter Takımı eşliğinde yapılan yürüyüşe dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sanatçılar, engelliler ve davetliler katıldı. Farklı ülkelerden katılan engelli sanatçılar ülkelerine ait bayrakları ile yürüyüşe katılırken, festivalin rengârenk havası kortej yürüyüşüne de yansıdı. Yürüyüş sonrası Başkan Kocamaz ve engelli sanatçılar tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

“Engelli kardeşlerimiz konusunda yarattığımız farkındalıkla gurur duyuyoruz”

2. Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali’nin kortej yürüyüşü ve çelenk sunumunun ardından yaptığı konuşmada 2014 yılından bu yana engelli bireylerin toplumun bir parçası olarak hayatlarını sürdürebilmeleri için yoğun bir gayret gösterdiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, “İlk günden bu yana gece gündüz demeden engelsiz bir kent inşa edebilmek için çalışıyoruz. Türkiye’de Engelliler Dairesi Başkanlığını kuran ilk Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda birçok yatırımlar yaptık ve bununla gurur duyuyoruz. Engelli kardeşlerimizin rahatça hareket edebilmeleri için kentin değişik bölgelerinde onlara uygun yollar, köprüler, kaldırımlar, üst geçitler yaptık. Türkiye’nin en büyük Engelliler Meslek Edindirme Merkezini kurduk. İstedik ki bu arkadaşlarımız hiç kimseye muhtaç olmadan üretsinler, kendi ayakları üstünde durabilsinler. Toplumun diğer bireylerinin faydalandığı her alanda engelli kardeşlerimiz de faydalansın diye gayret gösteriyoruz. Bizim bu gayretlerimiz pek çok uluslararası kuruluş tarafından fark edildi ve Mersin’e farkındalık yaratan bir kent ödülü verildi” dedi.

Engelleri ortadan kaldırmanın ve engelli bireyler adına farkındalık oluşturmanın yegâne emelleri olduğuna değinen Başkan Kocamaz, “Tabi ki biz bu hizmetleri engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için yapıyoruz, ödül almak için yapmıyoruz. En sonunda da yine dünyada bir ilk olan Engelsiz Sanat Festivalini başlattık. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz bu festivalde dünyanın en ünlü sanatçıları da bizimle beraber olacak. Bu festival Mersinimizin tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak. Bu festivalde bize destek veren, omuz veren, buraya kadar gelerek kentimizi şereflendiren bütün sanatçılarımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İBB Zihinsel Engelliler Mehteran Takımı İzleyenleri Kendine Hayran Bıraktı

Başkan Kocamaz’ın konuşmalarının ardından İBB Zihinsel Engelliler Mehter Takımı mini bir konser verdi. Verdikleri konser ile katılımcıları kendilerini hayran bırakan mehter takımı büyük alkış aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü’nde müzik öğretmenliği yapan Erkan Başyıldız, “Öğrenciler için farklı bir duydu. Başka bir şehri görmek onlar için çok daha güzel. Öğrencilerim Avrupa’da 4 ülkede, Türkiye’de de yaklaşık 20 şehirde profesyonel konser vermiş bir grup. Biz normal bir gruptan çıkarak, tam mehteran takımı olmak için adayız. Onlar tabi heyecanlanıyorlar. Farklı şehirleri görmek onları heyecanlandırıyor. Burayı da çok sevdiler. Mersin’i çok sevdik tabi. İlk defa gelenler var ve Mersin’i çok sevdiler. Uzun yolu ilk defa çeken arkadaşlarımız vardı aramızda. Farklı ve güzel bir duygu. Ayrıca festival çok güzel. İnşallah bu ülkede engelliler için böyle güzel adımları bütün Büyükşehirler atmaya başlar. Bunlara da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı öncü olur. En büyük isteğimiz bu zaten. Mersin’i örnek alarak bütün Büyükşehirlerde de böyle güzel festivaller, böyle güzel adımlar atılmasını isteriz” dedi.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen törenden sonra Atatürk Caddesi’nde kurulan serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergide Fotoğraf Sanatçısı Elif Gamze Bozo, dünyaca ünlü görme engelli sanatçı Eşref Armağan, Fatemeh Hamami Nasrabadi, Jose Antonio Crisostomo Sapena, Mareks Odumins, Ramil Ahmedov Ramizoğlu, Rasha Ali, Robaba Muhammadi, Swapna Augustine, Seramik Sanatçısı Hatice Gökduman ve Yazar Mustafa Erol’un eserleri yer alıyor.

Festival, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası önünde gerçekleştirilecek Engelsiz Koro, Danil Pluzhnıkov, Orhan Murad, Gatto Gabriel ve Steven Cyril konseri ile devam edecek. Atatürk Caddesi boyunca kurulan ve engellerine rağmen yeteneklerini konuşturan sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergi vatandaşlar tarafından tüm gün ziyaret edilebilecek.

Festivalin ilk gün programı, akşam saat 20.00’da Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde Oylum Talu’nun sunumlarıyla down sendromlu bağlama sanatçısı Çağatay Aras ve 9 Grammy ödülüne layık görülen başarılı sanatçı Jose Feliciano konseri ile sona erecek.