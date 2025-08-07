Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Senegal ile ilişkilerimiz gelişmeye devam ediyor. İlişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkarmıştık. Bugün birçok alanda iş birliği imkanlarını sayın Sonko ile ele aldık.

Senegal ile ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. İşbirliğimizi sağlamlaştırdık.

Afrika kıtası ile yeni tanışmış bir ülke değiliz. Köklü tarihi ve beşeri bağlarımız var.

Her kim Türkiye-Afrika ortaklığını eleştiriyorsa, ülkemizi sığ sulara hapsetmek istiyor demektir

Ana muhalefet partisi ne derse desin, Afrika halklarıyla dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz

Gazze'deki soykırım son bulana dek, masum çocukları açlığa ve ölüme mahkûm edenler hesap verene kadar mücadelemiz sürecektir.

Görüşmemizde Gazze'deki gelişmeleri de ele aldık. Senegal'in İsrail mezalimine karşı sergilediği cesur ve kararlı duruşunu her zaman takdirle karşıladık. Senegal elini taşın altına koymuş Filistinli kardeşlerine sırtını dönmemiştir

Açlıktan bir deri bir kemik kalmış o masum yavruların hesabı, hukuk ve tarih önünde faillerinden mutlaka sorulacaktır