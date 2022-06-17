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'Dur' ihtarına uymadı, otomobiliyle polisi yaraladı

Kırıkkale'de 'dur' ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı trafik polisi yaralandı.

AA17 Haziran 2022 Cuma 01:26 - Güncelleme:
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06 BJL 607 plakalı otomobilin sürücüsü Cansu A, Kırıkkale-Samsun kara yolu Balışeyh ilçesi yakınlarında trafik polislerinin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya başladı.

Ekipler, kısa süre sonra otomobili durdurdu ancak sürücü araçtan inmek istemedi.

Bu sırada aracını tekrar hareket ettiren kadın sürücü, polis memuru S.Y'ye çarparak kaçmaya başladı.

Polis memurunun ekip arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan sürücünün bulunduğu araç, kısa süre sonra Balışeyh İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince ilçe girişinde durduruldu.

Gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirtilen Cansu A'nın aracında alkol şişesinin bulunduğu görüldü.

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