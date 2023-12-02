İSTANBUL 20°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2023 Cumartesi / 20 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9208
  • EURO
    31,485
  • ALTIN
    1924.11
  • BIST100
    8026.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, polis memuruna çarptı
Güncel

'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, polis memuruna çarptı

Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yolda sıkıştırılarak durdurulurken, polis memurlarının araca yaklaştığı esnada tekrar gaza basarak kaçmak isterken polis memuruna çarptı.

İHA2 Aralık 2023 Cumartesi 02:17 - Güncelleme:
'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, polis memuruna çarptı
ABONE OL

Aksaray - Adana Karayolu üzerinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde şüpheli şahıslar üzerinde fiziksel takip yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, organize sanayi girişinde 68 KF 575 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu.

Polisin ihtarına uymayarak gaza basan sürücü ve polis arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonucu otomobil karayolunda sıkıştırılarak durduruldu.

Araçtan inen polis memurları şüpheli araca yaklaştığı esnada tekrar kaçmak için gaza basan sürücü önce Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polis memuru Emre Kurt'a (24) sonrada sivil polis otosuna çarptı. Diğer polis aracının önünü kesmesiyle kaçması engellenen sürücü V.D. ve araçta bulunan T.D., İ.A., M.B. ve T.G. olmak üzere 5 kişi yakalandı.

Yere yatırılan şüpheliler ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı. Yaralanan polis memuruna ilk müdahale mesai arkadaşları tarafından olay yerinde yapıldı.

Ambulans beklenmeksizin polis otosuna bindirilen yaralı polis memuru Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan polis memurunun parmak ve kolunun kırıldığı öğrenildi.

Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

  • polis kovalamaca
  • Aksaray trafik
  • araç çarpma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.