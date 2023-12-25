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Dur ihtarına uymayıp polis aracını yumrukladılar: Uşak'ta skandal olay

Uşak'ta polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araçta bulunan şüpheliler, yakalandıkları yerde araçtan inerek polis aracını yumrukladılar.

İHA25 Aralık 2023 Pazartesi 04:14 - Güncelleme:
Dur ihtarına uymayıp polis aracını yumrukladılar: Uşak'ta skandal olay
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Edinilen bilgilere göre, Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Orhan Dengiz Bulvarı'nda seyir halindeyken şüpheli bir otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil uzun kovalama sonucu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Akkaya Sokak'ta yakalandı.

Araçtan inen N.Y. ve B.Y. polis aracına yumrukla saldırarak aracın ön camını kırdı.

Bu sırada araçta bulunan diğer şahıs veya şahıslar araçla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, polis aracına saldıran N.Y. ve B.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan olay yerinden kaçan şahıs veya şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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