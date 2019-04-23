“Eşim korkudan kapıyı kilitlemişti” diyen Doruk, o anları “Eşime kapıyı açması için yalvardım. Arkadan yüklenen bir grup vardı ve ben eziliyordum. Daha sonra kapı açıldı, içeri girdik. Kılıçdaroğlu, ‘misafir olmak zorunda kaldık, kusura bakma’ dedi” sözleriyle anlattı. Kapısına düşmanı gelse içeri kabul edeceğini söyleyen Doruk, “Bizim örfümüzde, adetimizde, geleneğimizde kapımıza gelene, düşman bile olsa kapımızı açarız biz” ifadelerini kullandı.