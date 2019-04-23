'Düşman bile olsa kapımızı açarız'
Ankara’nın Çubuk ilçesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şehit cenazesinde uğradığı saldırı sonrası sığındığı evin sahibi Rahim Doruk, yaşanan olayı anlattı.
“Eşim korkudan kapıyı kilitlemişti” diyen Doruk, o anları “Eşime kapıyı açması için yalvardım. Arkadan yüklenen bir grup vardı ve ben eziliyordum. Daha sonra kapı açıldı, içeri girdik. Kılıçdaroğlu, ‘misafir olmak zorunda kaldık, kusura bakma’ dedi” sözleriyle anlattı. Kapısına düşmanı gelse içeri kabul edeceğini söyleyen Doruk, “Bizim örfümüzde, adetimizde, geleneğimizde kapımıza gelene, düşman bile olsa kapımızı açarız biz” ifadelerini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.