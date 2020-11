10 Kasım 2020 Salı 09:39 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 09:39

Duygusal 10 Kasım mesajları sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de hayata veda etti. Vefatının 82. yıl dönümünde Atatürk, Duygusal 10 Kasım mesajları ve sözler ile yad ediliyor. 10 Kasım 1938 günü saat 9'u 5 geçe yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına 10 Kasım günü çeşitli etkinlikler gerçekleştirilerek ulu önder sevgi, saygı ve özlemle anılacak. İşte sosyal medyada paylaşabileceğiniz, sevdiklerinize gönderebileceğiniz resimli, en güzel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri

DUYGUSAL 10 KASIM MESAJLARI

10 Kasım Ata'nın öldüğü gün değil, yeniden kalbimizde doğduğu gündür.

Yalnızca yurtta değil, dünyada da barış diyen Büyük Önder Atatürk, tüm dünyanın takdir ettiği büyük bir devlet adamıdır.

Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin.

Kasımda aşk başkadır. Çünkü bize ölümsüz bir aşkı anlatır.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk. Her zaman yüreğimiz de yaşayacaksın

Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA MESAJLARI

Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…

Her eserin bir imzası vardır. Bu ülkenin imzası da Atatürk'tür. Ruhun şad olsun.

Mustafa Kemal Atatürk bir siyasi görüş değil ülkenin kurucusu ve kurtarıcısıdır daha ötesidir kısacası.

Kimseyi görmedim ben senden daha güzel kimseyi tanımadım ben senden daha özel.

Görmeden, onunla konuşamadan, kokusunu bile içine çekemeden özleyeceğiniz kişiler vardır, Atatürk gibi.

Rüzgâr ağırdan eser, her 10 Kasım sabahı, her bir yere savurur, sararmış yaprakları. Hüzünlenir milletim, her 10 Kasım sabahı, çiçeklerle donanır, Anıtkabir yolları.

10 Kasım sabahı 09.05 bütün sirenler çaldı bütün gözyaşları aktı bütün herkes hazır ol da sen hiç unutulmazsın çünkü sen ATATÜRKSÜN!

Unutturamaz! Seni hiç kimse unutulmakta biz… Her yerde sen her şeyde sen bilmem ki nasıl söylesem. Atam rahat uyu. Emanetini çiğnetmeyiz. Her birimiz Mustafa kemal in askerleriyiz

Bize emanet ettiğin bu vatan ebediyen var olacaktır. Vatana ihanet etmek isteyenlerin yanına hiçbir şey kar kalmayacaktır. Sen Rahat uyu paşam.

Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın.

