10 Kasım 2020 Salı 10:19 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 10:19

10 Kasım konuşma metni bugün konuşma yapacak olan öğrenciler ve öğretmenler tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de hayata veda etti. Vefatının 82. yıl dönümünde Atatürk, 10 Kasım konuşma metni ve çeşitli törenlerle anılıyor. 10 Kasım 1938 günü saat 9'u 5 geçe yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına 10 Kasım günü çeşitli etkinlikler gerçekleştirilerek ulu önder sevgi, saygı ve özlemle anılacak. 10 Kasım konuşma metnine ve 10 Kasım öğretmen konuşması ile ilgili yazılara haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

10 KASIM ÖĞRETMEN KONUŞMASI

Kıymetli meslektaşlarım, Sayın veliler ve değerli öğrenciler:

Bugün 10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk"ün aramızdan bedenen ayrılışının 82. Yıl dönümü. Evet bedenen bir ayrılış bu. Zira O, idealleriyle, düşünceleriyle ve bize kazandırdıkları ile 82 yıldır aramızda. Ve nice 80 yıllarda aramızda olmaya devam edecek.

Kıymetli meslektaşlarım: Atatürk"ü anlamak, O"nun çizdiği çağdaşlık yolunda ilerlemek, geleceğin Türkiye"sini ortaya çıkarmak ve genç nesillere O"nu ve ideallerini aktarmak konusunda bizlere büyük görevler düşmektedir. O"nun çizgisinden sapmadan, sürekli gelişen ve yenilenen bir Türkiye ortaya çıkarmak için O"nun ilkelerini kavratmamız bir gerekliliktir. Bu ilkeler doğrultusunda hareket eden, vatansever, dürüst, çalışkan ve hedefleri olan nesiller sizlerin ellerinde şekil bulacaktır.

Sayın veliler: Atatürk bu vatan için yaptıkları ile her zaman bir rol model olmuştur. O, tarihin tozlu sayfalarına hapsedilmeye çalışılan bir toplumu ayağa kaldırmış ve zafere olan inancını milletine aşılamıştır. İnsanları hayata bağlayan şey inançlarıdır. İnandığımız ölçüde var oluruz ve inançlarımızı gerçekleştirme çabamız bizi biz yapar. Dolayısıyla, geleceği şekillendirmek ve inandığı yolda emin adımlarla yürüyen evlatlar yetiştirmek de sizlerin emeğiyle olacaktır. Eğitimin temelinde aile vardır. Atatürk"ün çizdiği bu yolda yürüyebilmemiz için toplumun temel çekirdeği olan ailelere ve idealist ebeveynlere ihtiyacımız olduğu da bir gerçektir. Bizler evlatlarımıza sahip çıkarak, onlara vatan ve bayrak sevgisini aşılayarak, bir bütünün bölünmez parçaları olduğumuzu kavratırsak daha güçlü bir Türkiye oluşturabiliriz.

Ve sevgili öğrenciler: Atatürk"ü sevmek demek O"nun izinde yılmadan yürümek demektir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk yaşadığı her dönemde genç nesillere önem vermiştir. Hedefleri olan ve bu hedeflere emin adımlarla yürüyen genç nesiller inşa etmeyi arzulamıştır. Bu noktada sizlere düşen görev; O"nun hedeflediği gelişmiş, çağdaş ve güçlü Türkiye için, kurduğu Cumhuriyete sahip çıkarak, çalışkan, dürüst, ahlaklı ve vatanını seven birer birey olmaktır. Bu konuda bizim sizlere olan inancımız tamdır.

Sayın veliler, kıymetli meslektaşlarım ve değerli öğrenciler; sözlerime burada son verirken Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk"ün şahsında, bu vatan uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyor, hepinizi selamlıyorum. Yüce Allah bu vatanı ve bu milleti korusun. Amin.

10 KASIM KONUŞMA METNİ

Sayın Kaymakamım,

Sayın Belediye Başkanım,

Protokolün değerli üyeleri,

Saygıdeğer meslektaşlarım,

Geleceğimizin teminatı, gözbebeğimiz sevgili öğrenciler ve

Kıymetli misafirler…

Hayatının en son anına kadar ülkesine hizmet etmiş olan büyük devlet adamı Mustafa Kemali, Ölümsüzlüğe geçişinin 82. yıldönümünde saygı, sevgi, özlem ve rahmetle anıyorum.

Bugün O'nu anmak için sıradan bir gün değildir. Bugün, karalar bağlama günü hiç değildir. Bugün O'nu daha iyi anlamak, O'nu takip edebilmek, O'nun gibi ileri görüşlü ve vatan sever olabilme günüdür.

"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" diyen Mustafa Kemal Atatürk bu gün aramızdan ayrılmış, o çok sevdiği vatan topraklarının sinesine kavuşmuştur. Lakin O'nun fikirleri, hayal ve özlemleri, ilke ve gayreti, hedef ve arzuları yaşamaktadır, Kahraman Ecdadımız ile birlikte Kurduğu Cumhuriyet ve elde ettiği bağımsızlık O'nun bu vatana en büyük hediyesidir. Bu yüzden Atatürk asla ölmeyecek, kalplerde ve dimağlarda yaşamaya devam edecektir.

57 yıllık hayatını, mücadelesini, milletimize kazandırdıkları ve kazandırmak istediklerini doğru anlama bakımından 10 Kasımların önemi büyüktür.

Mensubu olduğu Büyük Türk Milleti'ni sonsuz bir aşkla seven ve kısacık yaşamı içine yüzyılları sığdıran Mustafa Kemal, milleti için her türlü zorluğa katlanmış ve kendini ona adamıştır. Onun "Ben, gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk milletine canımı vereceğim" sözü, milletini ne kadar çok sevdiğini göstermektedir.

Değerli konuklar,

O, ileriyi gören bir liderdi. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra ortaya çıkan tehlikeli durumu ilk o görüp milletinin dikkatini çekti. Erzurum Kongresi'nde "vatanın bölünmez bir bütün olduğunu" tüm dünyaya ilan etti. Sakarya Savaşı sırasında söylediği: "Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz." Sözü ve ayrıca "Yurt toprağı! Sana her şey feda olsun. Kutlu olan sensin. Sana canımız feda."sözleri onun vatan sevgisini ve kararlılığını göstermektedir.

O, hep milletine güvendi ve ona inandı. Tarihte büyük devletler kuran, tarihe yön veren, tarihi okumaktan çok yazmayı seven ve yüksek bir medeniyet seviyesine sahip olmuş Türk milletinin büyüklüğüne inanmış ve Türklüğü ile hep gurur duymuştur. Kahramanlık, vatan sevgisi, bilim ve fenne bağlılık, sanata değer verme gibi üstün özelliklere sahip Yüce Türk ulusunun, çağdaş dünya içinde yer alacağına inandı ve bunun için çabaladı. Kurtuluş Savaşı'nın ardından söylediği "En büyük davamız, en medeni ve gelişmiş, refah içinde bir millet olarak varlığımızı yükseltmektir."sözü bunu kanıtlamaktadır.

Kıymetli misafirler,

Atatürk, toplumun her kesimini kucaklayan bir halk adamıydı. Köylüye, askere, polise, öğretmene, sanatçıya, sporcuya, kadına, çocuk ve gençlere... Kısaca toplumun tüm kesimlerine değer vermiş ve destek olmuştur. O bir halk adamı diyoruz; çünkü hep halkı için uğraşmış, halktan birisi gibi davranmıştır.

10 KASIM ÖĞRETMEN KONUŞMASI

Sayın öğrenciler ve saygıdeğer meslektaşlarım,

10 Kasımların Atatürk'ün 57 yıllık hayatını, mücadelesini, milletimize kazandırdıkları ve kazandırmak istediklerini doğru anlama bakımından önemi büyüktür.

Mustafa Kemal Atatürk, savaşlardaki başarılarıyla büyük asker, yönetimiyle büyük bir devlet adamı; görüşlerindeki sağlamlık, doğruluk, geçerlilik, uluslar arası ilişkilerde güvenirlik, barış ve insan severlik değerleri ile de evrensel bir kişidir.

Bağımsızlık Savaşı'nın kazanılmasının ardından, tarihimizin en büyük aydınlanma ve çağdaşlaşma hareketini başlatan Atatürk, askeri zaferini kurduğu Cumhuriyet ve yaşama geçirdiği devrimlerle taçlandırılmıştır.

Atatürk, yalnız bir asker, ileri görüşlü bir devlet adamı değil, aynı zamanda büyük bir devrimci ve düşünce adamıdır.

Yaşadığı çağı aşarak geleceğe ışık yutan Yüce Önder, yüzyıla değil bin yıla damgasını vurmuştur. Yüzlerce yılda bile başarılması zor olan eylemleri kısacık yaşamına sığdırmıştır.

Atatürk Cumhuriyet ile, devletin ve toplumun geleceğinden kendini sorumlu tutma bilincine erişmiş, bağnazlıktan ve doğmalardan uzak, akılcı ve yaratıcı düşünen, gerçekçi bilgiler ışığında ileriye bakabilen özgür bireylerin oluşturduğu çağdaş bir toplum yaratmayı düşünmüştür.

Atatürk'ün ikinci büyük zaferi, Kurtuluş Savaşında tüm halkı aynı ülkü etrafında toplayarak ulusal birliğin sağlanmasında, yurttaşlar arasında ırk, din, mezhep, sınıf ve cinsiyet ayrımı yapılmamasını sağlamış olmasıdır..

Biliyoruz ki; çağdaş uygarlığın temel felsefesinde bireyin özgürlüğü ve kendi geleceğini belirleme hakkı vardır.

Bu temel felsefeyi özümseyen Yüce Önder, bireyin üzerindeki baskılardan kurtarılarak özgür olmasını ve yaratıcı gücünü ülke ve insanlık yararına kullanmasını sağlayacak yapısal dönüşümü gerçekleştirmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle, aramızdan ayrılışının … yılında, yalnızca Türk Ulusu değil dünya ulusları tarafından da sevgi ve saygı gören Büyük Önder Atatürk'ü bir kez daha sevgi ve saygıyla anıyorum.

Aziz ruhun şad olsun. ATAM…

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENİ PROGRAMI

Hatırlatmayın bana dokuzu beş geçeyi,

Hele puslu geçen o geceyi….

Söyletmeyin kasım adlı iki heceyi,

Bu benim en büyük yasım.

Bu Atam'ın öldüğü tarih,10 Kasım.

Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Protokolün değerli üyeleri, değerli okul müdürlerim, kıymetli öğretmenlerim, geleceğin emanetçileri sevgili öğrenciler;

Yine bir 10 Kasım,

Yine hüzünlü bir kasım sabahındayız. Bugün kahraman ulusumuzun büyük önderi ve cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa göçüşünün 82. yıldönümü. Onun 1938'de, bir on kasım sabahı sona eren maddi hayatı, şimdi yüreklerimizde ve beyinlerimizde birer Mustafa Kemal ideali olarak yaşıyor. "Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir." diyen o Türk büyüğünü, Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için buradayız.

Anma Programını arz ediyorum.

1. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Sizleri, özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı sağlayan, yurt ve millet bütünlüğünü koruyan, Cumhuriyetimizin kurucusu, İlk Cumhurbaşkanımız, Büyük önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve bu vatan uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda etmiş tüm şehitlerimiz için saygı duruşuna, akabinde İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum.

2. Okul müdürünün günün anlam ve önemini belirten konuşması

3. 3. Sınıfların hazırlamış olduğu şiirler ve kapanış.