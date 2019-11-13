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Düzce 1999 depreminin ardından yeniden doğdu  

Düzce’de 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından geçen 20 yılda ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yapılan çalışmalarla facianın acı izlerinin silindiği kent, adeta küllerinden doğdu.

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‘Son yüzyılın en büyük depremlerinden biri’ olarak tanımlanan ve 17 Ağustos 1999’da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki Marmara Depremi’nden etkilenen Düzce, yaralarını Türk milletinin sağduyusuyla sarmaya çalışırken bu kez 12 Kasım’da 7.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 894 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 948 kişinin yaralandığı depremde 26 bin 704 ağır, 37 bin 825 orta, 40 bin 944 hafif hasarlı yapı tespit edildi. Depremin ardından başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından ilk anda hemen hemen her mahallede çadır kentler oluşturuldu. Kalıcı konutlara geçinceye kadar depremzedelerin yaşamlarını rahat sürdürmelerini sağlamak amacıyla prefabrike konutların yapımına hız verildi ve sayıları artırıldı. Depremin hemen ertesi günü başta Kızılay olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile bazı özel kuruluşlarca vatandaşlara sıcak yemek verilmeye başlandı. 

Depremde yakınlarını kaybedenler, Kaynaşlı Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen etkinliğin ardından Deprem Şehitliği’ni ziyaret etti. Mezarları temizleyen vatandaşlar, gözyaşı döktü. 

SIKI DENETİM SÜRÜYOR 

Depremzedelerin kıyafet ihtiyacı Lojistik Destek ve Koordinasyon Merkezi aracılığıyla karşılandı. Depremin üzerinden birkaç ay geçtikten sonra Düzce’de yeniden dirilişin emareleri başladı. Camiler ve minareler depreme uygun hale getirildi, prefabrike konutlarda yaşayanlar için il merkezinin kuzeydoğusunda, merkeze 6 kilometre uzaklıktaki Nalbantoğlu ve Sallar köyleri arasında 329 hektar alanda 8 bin kalıcı konut inşa edildi. Prefabrike evler ise depremden 13 yıl sonra tamamen kaldırıldı. Düzce Valiliği ve belediye tarafından yeni inşa edilen yapılar ise sıkı denetimlerin ardından hizmete sunuluyor ve zemin artı 4 kattan fazla inşaat izni verilmiyor.  

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