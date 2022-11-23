Düzce depremi beklenen büyük İstanbul depreminin ön habercisi mi? Merak edilen soruya cevap

Haber Global canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Depremin sığ bir deprem olduğunu belirten Ersoy, Düzce'nin zeminin kaya olmadığını söyledi. Ersoy, zeminin yumuşak olduğunu, deprem dalgalarının hissedileceği bir zemin olduğunu vurgulayarak küçük hasarların oluşmuş olabileceğini söyledi.

Depremin uzun sürmediğini söyleyen Ersoy "6 büyüklüğündeki deprem 10-15 saniyeyi geçmemesi gerekir" dedi.

1999 depremini hatırlatan Ersoy "Bu deprem İstanbul depreminin ön habercisi değil." diye konuştu.