İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2022 Çarşamba / 29 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6214
  • EURO
    19,2214
  • ALTIN
    1040.87
  • BIST100
    4780.74
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Düzce depremi beklenen büyük İstanbul depreminin ön habercisi mi? Merak edilen soruya cevap
Güncel

Düzce depremi beklenen büyük İstanbul depreminin ön habercisi mi? Merak edilen soruya cevap

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğündeki deprem oldu. Düzce depreminin beklenen büyük İstanbul depremini tetikleyip tetiklemeyeceği merak konusu oldu. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 'Bu deprem İstanbul depreminin ön habercisi değil.' dedi.

23 Kasım 2022 Çarşamba 06:05 - Güncelleme:
Düzce depremi beklenen büyük İstanbul depreminin ön habercisi mi? Merak edilen soruya cevap
ABONE OL

Haber Global canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Depremin sığ bir deprem olduğunu belirten Ersoy, Düzce'nin zeminin kaya olmadığını söyledi. Ersoy, zeminin yumuşak olduğunu, deprem dalgalarının hissedileceği bir zemin olduğunu vurgulayarak küçük hasarların oluşmuş olabileceğini söyledi.

Depremin uzun sürmediğini söyleyen Ersoy "6 büyüklüğündeki deprem 10-15 saniyeyi geçmemesi gerekir" dedi.

1999 depremini hatırlatan Ersoy "Bu deprem İstanbul depreminin ön habercisi değil." diye konuştu.

  • Prof Dr Şükrü Ersoy
  • deprem
  • istanbul depremi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.