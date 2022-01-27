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Düzce'de 103 farklı suçtan aranan zanlı yakalandı

Türkiye'nin farklı illerinde nitelikli dolandırıcılık ile bilişim sistemleriyle banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından 103 ayrı kaydı bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından Düzce'de yakalandı.

İHA27 Ocak 2022 Perşembe 10:00 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 10:00
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Düzce, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa ile birlikte 11 farklı şehirde aranan, hakkında 103 ayrı suç kaydı ve 116 farklı adres kaydı bulunan T.B.'nin yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı. Şahsın Düzce'de olduğu bilgisine ulaşan Düzce İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Bayraktar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 6 ay süren çalışmanın ardından şahsın Düzce merkeze bağlı Şıralık Mahallesi'ndeki evine geldiğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şahsı evinde kıskıvrak yakaladı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan T.B., İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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