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Düzce'de devir teslim töreninde gerginlik yaşandı: YRP'li Şahin milletvekiline çiçek fırlattı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde belediye başkanlığı devir teslim töreninde eski belediye başkanı Birol Şahin ile MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül arasında tartışma yaşandı.

AA8 Nisan 2024 Pazartesi 21:28 - Güncelleme:
Düzce'de devir teslim töreninde gerginlik yaşandı: YRP'li Şahin milletvekiline çiçek fırlattı
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Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) girdiği seçimi kaybeden Şahin, konuşmasının bir bölümünde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alınca ortam gerildi. Şahin, Akgül'e çiçek fırlatıp küfretti.

Düzce Kaynaşlı'da seçimleri kaybeden mevcut başkan Yeniden Refah Partili Birol Şahin, görevini, kazanan aday MHP'li Efdal Altundal'a devredeceği törende, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile ilgili sözlerine tepki gösteren MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'le tartıştı.

YRP'Lİ ŞAHİN, MHP MİLLETVEKİLİNE ÇİÇEK FIRLATIP KÜFRETTİ

Şahin, daha önce MHP'den ihraç edilmesiyle ilgili konuştuğu sırada, konuşmasına müdahale eden Akgül'e çiçek fırlatıp, küfür ve hakaretler ederek üstüne yürüdü.

TARAFLARI MAKAMDA BULUNANLAR SAKİNLEŞTİRDİ

Akgül'e odadan çıkmasını söyleyen Şahin ile milletvekili, makamda bulunanlar tarafından sakinleştirildi.

Yeniden Refah Partisi adayı olarak girdiği seçimi kaybeden Şahin, sakinleştirilmesinin ardından görevi Altundal'a devretti.

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